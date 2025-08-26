Campeón del mundo se deshizo de elogios para Falcao García: “El mejor 9 del mundo”

Las palabras de Lisandro Martínez, defensor del Manchester United y campeón del mundo con la selección de Argentina, han dado la vuelta al continente. En una entrevista con el reconocido youtuber ‘Davo Xeneize’, el zaguero habló sobre su admiración por Radamel Falcao García, a quien considera el mejor centrodelantero del mundo en su época dorada.

Martínez recordó el breve duelo que tuvo con el ‘Tigre’ en 2022, durante un enfrentamiento por las eliminatorias sudamericanas: “Lo enfrenté como 15 minutos en un Argentina-Colombia y fue impresionante. Entró poco tiempo, pero era increíble cómo se movía dentro de la cancha”, señaló.

“En Atlético de Madrid era una bestia”

Durante la charla, Lisandro fue enfático en que cuando lo enfrentó ya se encontraba en el ocaso de su carrera internacional, pero no por ello dejó de reconocer la grandeza del goleador samario. “Ya lo enfrenté en el final de su carrera, pero lo vi mucho de chico en la etapa del Atlético de Madrid y Porto. Era una locura, para mí era el mejor ‘9’ del mundo, una bestia”, afirmó el central argentino, respaldado por el propio ‘Davo Xeneize’, quien coincidió con esta valoración.

El elogio resalta el legado que dejó Falcao durante sus años más brillantes en Europa, donde su potencia, definición y liderazgo lo convirtieron en referencia mundial en la posición de centrodelantero.

Un reconocimiento que cruza fronteras

Las declaraciones de Martínez no tardaron en viralizarse, especialmente entre los aficionados colombianos que recuerdan con orgullo la etapa en la que Falcao brilló con Porto, Atlético de Madrid y la selección nacional. A pesar de que hoy atraviesa el tramo final de su carrera, su nombre sigue generando respeto entre jugadores de talla internacional.

Este gesto de admiración, proveniente de un campeón del mundo, refuerza la magnitud de lo que significó el ‘Tigre’ para el fútbol mundial y el impacto que dejó en toda una generación de defensores que lo vieron como un delantero prácticamente imparable.