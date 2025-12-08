CANAL RCN
Deportes

Los balones con los que Falcao marcó con Millonarios están a la venta: millonaria cifra

El legado de Falcao, en venta: la millonaria cifra que se pide por los balones de sus goles con Millonarios.

Los balones con los que Falcao marcó con Millonarios están a la venta
Foto: Millonarios

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
11:14 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La empresa TuBoleta puso a la venta tres balones que utilizó Radamel Falcao para anotar sus últimos goles con Millonarios.

No fue por el periodismo ni por el VAR: esta sería la razón de la salida de Falcao de Millonarios
RELACIONADO

No fue por el periodismo ni por el VAR: esta sería la razón de la salida de Falcao de Millonarios

De acuerdo con la compañía: "estos no son simples balones: son tres piezas únicas marcadas por los goles más memorables de Falcao García con Millonarios. Un pedazo de gloria azul que ningún verdadero hincha debería dejar escapar", mencionaron en su imagen publicitaria.

Los balones con los que Falcao hizo gol en Millonarios están en venta

Los balones, con los que Falcao le marcó a Independiente Santa Fe en dos partidos y a Once Caldas, tienen un valor que oscila entre los 20 y los 50 millones de pesos colombianos.

Esta millonaria cifra que la empresa TuBoleta está vendiendo los balones de Falcao ha generado opiniones divididas entre los aficionados, quienes se debaten entre el valor sentimental de la pieza y la controversia por el alto precio.

Según TuBoleta, los balones corresponden a dos de los goles que le hizo a Santa Fe y uno al Once Caldas. Los precios son los siguientes: el balón del primer gol a Santa Fe se vende en 25 millones de pesos, el que le marcó a Once Caldas tiene un precio de 20 millones, y el del segundo gol a Santa Fe de tiro libre en la última jugada de los cuadrangulares, el más caro, está en 50 millones de pesos.

Millonarios veta banderas de protesta en El Campín
RELACIONADO

Millonarios veta banderas de protesta en El Campín

Estas cifras, que han sorprendido a más de uno, no han dejado indiferente a la afición, que ha expresado su opinión en las redes sociales.

¿Pagaría 50 millones de pesos por un balón con el que Falcao hizo gol?

La iniciativa de TuBoleta ha desatado un debate sobre el valor de las reliquias deportivas.

Los meses que Andrés Llinás estará por fuera de las canchas con Millonarios tras fractura de tobillo
RELACIONADO

Los meses que Andrés Llinás estará por fuera de las canchas con Millonarios tras fractura de tobillo

Mientras algunos hinchas creen que se trata de un artículo de colección invaluable, otros consideran que los precios son exorbitantes. "Yo amo a Falcao, pero esto ya es abusar de su imagen", comentó un usuario en las redes sociales, mientras que otro defendió el precio: "los vale, el gol de tiro libre a Santa Fe así no haya servido de nada".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

Continúan las lesiones en Millonarios: nuevas bajas sensibles en el 'embajador'

Millonarios

Confirman nueva fecha y hora para el clásico Santa Fe vs. Millonarios de Liga BetPlay

Atlético Nacional

Nacional vs. Sao Paulo, octavos de Copa Libertadores: fecha, hora y TV

Otras Noticias

Cartagena

Capturan en Cartagena a presunto sicario vinculado en un doble homicidio

Alias El Frenyel, de 22 años, habría participado en el asesinato de dos personas el pasado 31 de julio.

Miguel Uribe

La UE hizo un contundente llamado a Colombia tras el asesinato de Miguel Uribe

En las últimas horas, la Unión Europea condenó el crimen del precandidato presidencial en Colombia, Miguel Uribe.

Alimentos

Investigación relaciona el azúcar añadido con enfermedades cardiovasculares

Dólar

Dólar hoy en Colombia 12 de agosto de 2025: así abrió este martes

Masterchef Celebrity Colombia

¿Enemistad en la cocina?: Valentina y Michelle se disgustan durante el reto en MasterChef