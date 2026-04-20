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Se confirmó lo peor: parte médico de Falcao García y tiempo de incapacidad

Radamel Falcao García presentó una grave lesión en su rostro tras el fuerte golpe y este sería su tiempo de incapacidad.

Falcao García
Foto: @millosfcoficial

Sergio García

abril 20 de 2026
10:15 a. m.
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Millonarios encendió las alarmas en el fútbol colombiano tras confirmar el delicado estado de salud de Radamel Falcao García. El experimentado delantero sufrió un fuerte impacto en su rostro durante el compromiso frente a América de Cali, una acción que de inmediato generó preocupación tanto en el cuerpo técnico como en la afición. Horas después, el club emitió un comunicado oficial en el que detalló la gravedad de la lesión.

Según la información entregada, el atacante fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde se le practicaron los exámenes correspondientes. El diagnóstico no dejó lugar a dudas: fractura en el arco cigomático, una zona clave en la estructura facial. A partir de ahora, el tratamiento dependerá de la evolución en las próximas horas, una etapa crucial para definir si será necesaria una intervención quirúrgica.

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Un golpe que va más allá del dolor

La fractura en el arco cigomático no es una lesión menor. Este hueso, ubicado en el pómulo, cumple funciones importantes tanto estéticas como funcionales, ya que conecta con la órbita ocular y la mandíbula. Cuando se presenta una fractura, los síntomas suelen ser evidentes: dolor intenso, inflamación, hematomas y dificultades para realizar movimientos cotidianos como masticar o incluso abrir la boca con normalidad.

En el caso de Falcao, el fuerte choque sufrido en el partido habría generado precisamente ese tipo de afectación. Además del impacto físico, este tipo de lesiones también requiere un control riguroso para evitar complicaciones mayores, especialmente en un deportista de alto rendimiento cuya actividad depende del estado óptimo de su cuerpo.

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Tratamiento y tiempos de recuperación

El manejo de esta lesión dependerá de la gravedad del desplazamiento del hueso. En escenarios leves, el tratamiento puede ser conservador, basado en reposo, control del dolor y medidas para reducir la inflamación. Sin embargo, si existe un desplazamiento significativo, lo más probable es que se requiera cirugía maxilofacial para recolocar la estructura ósea.

En términos de recuperación, los tiempos pueden variar. Una fractura leve podría sanar en un periodo de tres a seis semanas, mientras que un procedimiento quirúrgico podría extender la incapacidad entre seis y ocho semanas o incluso más. En el fútbol profesional, el regreso no solo depende de la cicatrización, sino también de la adaptación progresiva al contacto físico. Es común que los jugadores utilicen máscaras protectoras al volver a las canchas, minimizando el riesgo de un nuevo golpe.

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Por ahora, en Millonarios reina la cautela. La evolución del “Tigre” será determinante para definir su regreso, en un momento clave de la temporada donde su liderazgo y experiencia resultan fundamentales.

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