"Falcao significa mucho en esta institución y en Colombia": Leo Castro le dio la bienvenida

Millonarios inició el 2026 con una noticia que sacudió positivamente su entorno deportivo y emocional. Este miércoles 7 de enero se confirmó oficialmente el regreso de Radamel Falcao García al conjunto ‘embajador’, un anuncio que reavivó la ilusión de la hinchada y fortaleció el discurso de ambición que se respira dentro del club. La vuelta del ‘Tigre’ no solo representa un refuerzo de jerarquía, sino también un símbolo de identidad y liderazgo para el plantel capitalino.

La noticia tuvo eco inmediato entre los propios jugadores, y uno de los primeros en pronunciarse fue Leonardo Castro, actual goleador de Millonarios, quien no dudó en darle la bienvenida pública al histórico delantero. Sus palabras reflejaron respeto, admiración y una visión colectiva enfocada en competir y ganar.

Leonardo Castro y el mensaje de respaldo al ‘Tigre’

Castro habló con la prensa previo al viaje del plantel rumbo a Uruguay y Argentina, donde Millonarios disputará varios amistosos de pretemporada frente a River Plate y Boca Juniors, dos rivales de peso continental. En medio de ese contexto, el artillero fue consultado sobre la posibilidad del regreso de Falcao, en un momento en el que, según explicó, aún no tenía confirmación oficial.

Aun así, el delantero se anticipó y dejó un mensaje claro: “La verdad no sé nada, pero es algo que tanto como uno como jugador, los hinchas, el Tigre siempre va a ser bienvenido acá. Sabemos lo que significa para Colombia y esta institución, siempre lo vamos a recibir con el cariño que se merece”.

RELACIONADO Atlético Nacional anunció su primer gran refuerzo para el 2026

Las declaraciones de Castro toman mayor relevancia si se tiene en cuenta que ambos ya compartieron camerino anteriormente, lo que facilita la convivencia y el entendimiento futbolístico dentro del grupo.

Un plantel con ambición y mentalidad ganadora

Más allá del regreso de Falcao, Leonardo Castro también se refirió al proceso de conformación del plantel para la nueva temporada. Destacó la llegada de jugadores con experiencia y una mentalidad clara de trascender: “Son jugadores de experiencia, que llegan con mentalidad de hacer historia y eso es muy importante. Lo más importante es que se han acoplado de la mejor manera”, afirmó.

El goleador fue contundente al hablar de los objetivos del equipo: “La expectativa es desde ya empezar a ganar todo. Ese es el objetivo principal del equipo. Ya hicimos una buena pretemporada y esperamos dejar buenas sensaciones para este semestre”.

Finalmente, envió un mensaje directo a la hinchada, reconociendo su papel fundamental: “Sabemos que la hinchada siempre ha sido fundamental y decirles que este año sí o sí tenemos que quedar campeones. Es algo que nos trazamos desde que quedamos eliminados. Es un torneo muy corto y vamos a ir por todo”.

Con el regreso de Falcao y un plantel convencido de su potencial, Millonarios empieza a construir un 2026 cargado de ilusión y ambición.