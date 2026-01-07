CANAL RCN
Deportes

"Falcao significa mucho en esta institución y en Colombia": Leo Castro le dio la bienvenida

Leonardo Castro le dio la bienvenida a Radamel Falcao García. Volverán a ser dupla este 2026.

Falcao García
Foto: @millosfcoficial

Noticias RCN

enero 07 de 2026
09:06 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Millonarios inició el 2026 con una noticia que sacudió positivamente su entorno deportivo y emocional. Este miércoles 7 de enero se confirmó oficialmente el regreso de Radamel Falcao García al conjunto ‘embajador’, un anuncio que reavivó la ilusión de la hinchada y fortaleció el discurso de ambición que se respira dentro del club. La vuelta del ‘Tigre’ no solo representa un refuerzo de jerarquía, sino también un símbolo de identidad y liderazgo para el plantel capitalino.

La noticia tuvo eco inmediato entre los propios jugadores, y uno de los primeros en pronunciarse fue Leonardo Castro, actual goleador de Millonarios, quien no dudó en darle la bienvenida pública al histórico delantero. Sus palabras reflejaron respeto, admiración y una visión colectiva enfocada en competir y ganar.

Millonarios jugaría contra Boca Juniors de Argentina: esta es la fecha
RELACIONADO

Millonarios jugaría contra Boca Juniors de Argentina: esta es la fecha

Leonardo Castro y el mensaje de respaldo al ‘Tigre’

Castro habló con la prensa previo al viaje del plantel rumbo a Uruguay y Argentina, donde Millonarios disputará varios amistosos de pretemporada frente a River Plate y Boca Juniors, dos rivales de peso continental. En medio de ese contexto, el artillero fue consultado sobre la posibilidad del regreso de Falcao, en un momento en el que, según explicó, aún no tenía confirmación oficial.

Aun así, el delantero se anticipó y dejó un mensaje claro: “La verdad no sé nada, pero es algo que tanto como uno como jugador, los hinchas, el Tigre siempre va a ser bienvenido acá. Sabemos lo que significa para Colombia y esta institución, siempre lo vamos a recibir con el cariño que se merece”.

Atlético Nacional anunció su primer gran refuerzo para el 2026
RELACIONADO

Atlético Nacional anunció su primer gran refuerzo para el 2026

Las declaraciones de Castro toman mayor relevancia si se tiene en cuenta que ambos ya compartieron camerino anteriormente, lo que facilita la convivencia y el entendimiento futbolístico dentro del grupo.

Un plantel con ambición y mentalidad ganadora

Más allá del regreso de Falcao, Leonardo Castro también se refirió al proceso de conformación del plantel para la nueva temporada. Destacó la llegada de jugadores con experiencia y una mentalidad clara de trascender: “Son jugadores de experiencia, que llegan con mentalidad de hacer historia y eso es muy importante. Lo más importante es que se han acoplado de la mejor manera”, afirmó.

El goleador fue contundente al hablar de los objetivos del equipo: “La expectativa es desde ya empezar a ganar todo. Ese es el objetivo principal del equipo. Ya hicimos una buena pretemporada y esperamos dejar buenas sensaciones para este semestre”.

Cinematográfica presentación de Rodrigo Ureña en Millonarios: así oficializaron al 'pitbull'
RELACIONADO

Cinematográfica presentación de Rodrigo Ureña en Millonarios: así oficializaron al 'pitbull'

Finalmente, envió un mensaje directo a la hinchada, reconociendo su papel fundamental: “Sabemos que la hinchada siempre ha sido fundamental y decirles que este año sí o sí tenemos que quedar campeones. Es algo que nos trazamos desde que quedamos eliminados. Es un torneo muy corto y vamos a ir por todo”.

Con el regreso de Falcao y un plantel convencido de su potencial, Millonarios empieza a construir un 2026 cargado de ilusión y ambición.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Radamel Falcao García

¿Con cuántas fechas de sanción llega Falcao García a Millonarios?

Radamel Falcao García

Radamel Falcao García tendrá su ‘Last Dance’ con Millonarios: oficial

Atlético Nacional

Atlético Nacional anunció su primer gran refuerzo para el 2026

Otras Noticias

Dólar

¡Volvió a bajar! Conozca el precio del dólar en Colombia hoy 7 de enero de 2026

El dólar en Colombia se mantuvo con la tendencia a la baja y llegó a su precio más bajo en lo que va del 2026.

Asesinatos en Colombia

Madre de policía asesinado en Caquetá contó que la última vez que vio a su hijo le dijo que sería papá

El subintendente Luis Alfonso Flores fue asesinado junto al patrullero Rusbel Alexander Lesmes luego de aceptar una invitación.

La casa de los famosos

Viaje al pasado: esta es la recordada modelo confirmada para La Casa de los Famosos Colombia 2026

Diosdado Cabello

Estados Unidos lanza advertencia a Diosdado Cabello, número dos del régimen venezolano

Salud mental

¿Cómo desconectarse del trabajo?: expertos explican técnicas para mejorar la salud mental