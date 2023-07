¿Por qué Fernando Álvarez firmará con Montreal? El 'trampolín' que lo llevaría a Europa

Una de las gratas sorpresas de la Selección Colombia sub-20 en el Sudamericano y el Mundial, y que marcan la ilusión con un futuro prometedor, es Fernando Álvarez. Muchos no lo tenían en el radar, pues nació en Nueva York y casi toda su vida la ha realizado en México, por lo que con Colombia no ha tenido mucho vínculo.

Desde muy joven entró a las fuerzas básicas del Pachuca y sus actuaciones superlativas le valieron para ser tenido en cuenta en las selecciones juveniles de México y posteriormente a la sub-20 de la `tricolor'. Tras este salto a la fama en los dos torneos que disputó en este 2023, el defensor central de 19 años empezó a llamar poderosamente la atención de clubes en Europa y Estados Unidos.

En un principio, la chance de debutar profesionalmente a nivel de clubes se vio truncada por un conflicto con los directivos de los 'tuzos'. El contrato de Álvarez vencía en junio de 2024 y desde el club le advirtieron que si no renovaba, no iba a ser promovido para el primer equipo. La negativa del zaguero de extender el vínculo se dio porque en enero rechazó una buena oferta de la MLS con la promesa de subir de categoría, pero eso no pasó.

Así las cosas, Fernando tomó una postura radical para este periodo de transferencias de verano: o Pachuca aceptaba una oferta, o prefería esperar a noviembre para firmar como agente libre y salir en junio del año entrante. Ante esa situación, desde el cuadro mexicano buscaron una propuesta pronto para no perder dinero en uno de sus mejores canteranos ahora mismo.

Fernando Álvarez será transferido al Montreal

Y por fin llegó. La próxima semana Fernando Álvarez aterrizará en Canadá para firmar como nuevo jugador del Montreal, de la MLS, hasta diciembre de 2027. El entorno cercano del jugador le confirmó a NoticiasRCN.com que esta vez Pachuca sí lo dejó marchar debido a que recibirán una "cantidad increíble de dinero por solo 10 meses que le quedan de contrato".

Un equipo de Bélgica que venía siguiendo al defensor colombiano hace tiempo, otro de Europa, y un par más de México, estaban detrás del fichaje del prometedor futbolista que la próxima semana cumplirá 20 años.

La idea del Montreal es que Álvarez empiece de a poco, se adapte y adquiera experiencia profesional en los cuatro meses que restan de temporada en la MLS para ya quedarse con la titular para el 2024.

¿Por qué Álvarez podría pasar a la Serie A en un futuro?

Aunque las ofertas de Europa seducían al defensor y a su entorno, se inclinaron por aceptar la del equipo canadiense siendo conscientes que es la mejor oportunidad para empezar a sumar sus primeros minutos como profesional cuanto antes y así demostrar su enorme potencial. Sumado a eso hay un dato que les llamó mucho la atención y pocos sabían.

El grupo dueño del Montreal es el mismo dueño del Bologna de la Serie A en donde juega Jhon Janner Lucumí. Aunque no hay una cláusula en el contrato que asegure a Álvarez con un futuro en el cuadro italiano, su entorno le confirmó a NoticiasRCN.com que es "un paso natural" que se podría dar dependiendo del rendimiento del defensor colombiano.