¿Llegará? Gamero y la verdad de la ‘negociación’ para repatriar a Daniel Ruíz

En Millonarios no ha existido mucho movimiento desde el título de la liga BetPlay contra Atlético Nacional. Desde entonces, todo ha transcurrido de manera bastante tranquila e incluso con el periodo de transferencias, en el que no ha salido a la acción a excepción del fallido intento de convencer a Falcao García.

Es que tan quieto está el asunto de contrataciones en el club, que no han salido rumores sobre interés en algún jugador. El único que ha sonado en los últimos días y que ha ilusionado al hincha es el posible regreso de Daniel Ruíz.

El talentoso volante bogotano no es tenido en cuenta en Santos y desde hace días se especula con la posibilidad de que interrumpa su préstamo ahí y regrese al 'embajador'. En el medio también surgió la versión de que pueda salir cedido a otro equipo, entre los que sonó Atlético Nacional. Sin embargo, su entorno descartó esa posibilidad debido al cariño y agradecimiento que tiene el jugador con Millonarios.

A pesar de la chance latente de ver a Ruíz de nuevo con la camiseta albiazul, todavía no está cerca de cristalizarse. El principal inconveniente es que Santos aún no ha cancelado la cuota que debía cancelar para estas fechas a Millonarios por el préstamo del jugador. Hasta que no estén a paz y salvo, no habrán avances.

Gamero y la posible vuelta de Daniel Ruíz

Así mismo lo ratificó el propio Alberto Gamero, quien aseguró que el asunto "está quieto" y por ahora no hay una decisión final, sea para bien o para mal, por lo que no se siente optimista con el regreso de Ruíz.

"Lo de Daniel está quieto porque él tiene un contrato con Santos. Puede que no esté jugando, pero allá está. No he tenido la noticia de que pueda venir. Disponen de él hasta diciembre. No he tenido comunicación con Daniel, últimamente no. Hasta la otra semana se cierran las inscripciones y todavía queda la semana completa para mirar qué podemos hacer", dijo el DT este viernes en rueda de prensa previo al partido de este sábado contra Pereira.

¿Millonarios no se reforzará para este semestre?

En cuanto a la inactividad de Millonarios en el periodo de transferencias, Gamero dejó ver que definitivamente no habrá contrataciones para este semestre, pues la eliminación en Copa Sudamericana condicionó a que los directivos y el entrenador decidieran darle la oportunidad a jóvenes de la cantera para consolidarlos de cara al año que viene, en el que el equipo competirá en Libertadores.

"Tenemos casi que 7 jugadores en la sub 20 y no hay torneos internacionales en estos momentos. Tenemos casi para inscribir 27, 28 jugadores. Hoy todos quedan a disposición. No voy a traer un jugador por traer, creo que tengo un grupo bueno, y si existe la posibilidad de un jugador que nos interese y que esté libre, pues que venga. Son pocos los jugadores sin contrato. Si tenemos la posibilidad de traer como en su momento que se habló con Falcao, pero no se pudo. No hay desespero, tengo un grupo en el que confío mucho".