¿Otro lío en puerta? Dimayor le respondió al Medellín confirmando partido con Jaguares

Una nueva polémica en el fútbol colombiano está por darse. Hace dos semanas, Independiente Medellín ya había denunciado falta de solidaridad por parte de la Dimayor para aplazar el clásico paisa contra Atlético Nacional por no encontrar un estadio para jugarlo, y ahora, la entidad le volvería a dar la espalda a una solicitud del club.

Debida a la delicada situación de orden público que se vive en la ciudad de Montería, el 'poderoso' confirmó que tomó la decisión de no viajar para afrontar el compromiso de este sábado contra Jaguares, valido por la penúltima fecha de la fase del 'todos contra todos' de la Liga BetPlay.

El DIM aseguró que luego de haber dialogado con el personal de logística del compromiso, no hay garantías para la seguridad de los jugadores, cuerpo técnico e integrantes del equipo y que por ende, no los expondrá a una situación de violencia.

De hecho, el presidente del club, David Ossa, confirmó en Caracol Radio que "ya cancelamos el vuelo y liberamos a los jugadores, no viajamos al partido ante Jaguares".

En su comunicado, Independiente Medellín dijo que la decisión fue tomada a la espera de la respuesta de la Dimayor a la solicitud de aplazar el partido, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad que se presentan por estas horas en Montería, pero la posición oficial de la entidad rectora del FPC no tardó en llegar y dejó a más de uno sorprendido.

Dimayor confirmó el partido y advirtió a Medellín

En diálogo con Blu Radio, Fernando Jaramillo aseguró que las garantías están dadas para que el partido entre Medellín y Jaguares se desarrolle de manera normal, por lo que no hay razones para cambiar la programación del encuentro y de no presentarse, el DIM perderá los puntos en el escritorio y se verá perjudicado por otras sanciones.

"No puedo obligarlos a que viajen. Tengo que tomar decisiones responsables. He estado en contacto con el alcalde de Montería, con el ministro de Gobierno y ellos me aseguraron que garantizan la seguridad de Medellín y también del estadio", sentenció.

Sobre lo anterior, el presidente de Dimayor añadió que "si las garantías están y las ponen por escrito, el partido va".

Fernando Jaramillo reiteró que el partido se ratifica, es porque las garantías están para que se lleve a cabo de manera normal y si Medellín insiste en no presentarse, deberá someterse a las consecuencias del reglamento.

"En la Dimayor tomamos decisiones con el apoyo de las autoridades, es un tema muy delicado y no debemos adelantarnos. Todos sabemos cuáles son las consecuencias de no jugar el partido y cuáles son las responsabilidades que asumimos al poner unas reglas en el campeonato, nos debemos someter a ellas".

¿Qué está ocurriendo en Montería?

En consecuencia a la extradición de alias 'Otoniel', el Clan del Golfo adelanta retaliaciones en contra de la sociedad civil y una de las zonas afectadas en el país es el departamento de Córdoba. De hecho, este jueves, el grupo criminal asesinó a un comerciante en el municipio de Cereté.