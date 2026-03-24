¿Cuándo se conocerá el último rival de Colombia en el Mundial? Prográmese con el repechaje

A pocas semanas de que se completen todos los cupos para la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección Colombia sigue atenta a la definición del último rival que tendrá en la fase de grupos. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo ya conoce parte de su camino en el torneo, pero aún falta un integrante para completar el Grupo K, lo que mantiene la expectativa tanto dentro del plantel como entre los aficionados.

El combinado colombiano comparte grupo con dos selecciones que ya tienen su lugar asegurado: Selección de Portugal y Selección de Uzbekistán. Sin embargo, el cuarto equipo saldrá del proceso de repechaje internacional que se disputará durante los próximos días y que definirá los últimos cupos disponibles para la cita mundialista.

Un repechaje que definirá el panorama del Grupo K

La atención del entorno de la selección nacional estará puesta especialmente en el compromiso entre Selección de Nueva Caledonia y Selección de Jamaica. De este enfrentamiento saldrá el equipo que avanzará a la final del repechaje para disputar el último boleto del grupo.

El ganador de ese duelo se medirá posteriormente a la Selección de la República Democrática del Congo, que ya espera en la instancia definitiva. Este partido será clave para establecer cuál será el equipo que complete el cuadro del Grupo K y enfrente a Colombia, Portugal y Uzbekistán en la primera fase del torneo.

Para la Selección Colombia, conocer a su último rival permitirá analizar con mayor precisión el escenario competitivo que encontrará en el Mundial, así como comenzar a estudiar estilos de juego y posibles planteamientos tácticos.

Así se jugarán las jornadas del repechaje

El calendario del repechaje internacional contempla dos fechas decisivas. En la primera jornada, correspondiente a las semifinales, se disputarán los siguientes partidos el jueves 26 de marzo:

Selección de Bolivia vs. Selección de Surinam

Selección de Nueva Caledonia vs. Selección de Jamaica

Posteriormente, el martes 31 de marzo se jugarán las finales que otorgarán los cupos definitivos:

Selección de Irak vs. ganador de Bolivia-Surinam

Selección de la República Democrática del Congo vs. ganador de Nueva Caledonia-Jamaica

RELACIONADO Jhon Córdoba marcó 4 goles en Rusia y llega encendido a la Selección Colombia

De esta manera, en las próximas dos semanas se terminará de completar el mapa de la fase de grupos del Mundial. Mientras tanto, Colombia y su cuerpo técnico siguen atentos a cada resultado, conscientes de que cualquier rival puede representar un desafío importante en la competencia más importante del fútbol internacional.