Fluminense vs. Once Caldas, Copa Sudamericana: ¿qué necesita el blanco para avanzar?

Este jueves 29 de mayo, Once Caldas se juega el partido más importante de su campaña internacional cuando visite a Fluminense en el legendario estadio Maracaná de Río de Janeiro. El encuentro, correspondiente a la última jornada del Grupo F de la Copa Sudamericana, definirá al clasificado directo a los octavos de final.

El equipo colombiano llega como líder de la zona con 12 puntos, mientras que los brasileños le siguen con 10 unidades.

El ‘Blanco Blanco’ ha cumplido una destacada actuación en esta fase de grupos y ahora tiene en sus manos la posibilidad de cerrar como primero del grupo. El reto, sin embargo, no es sencillo: Fluminense es un equipo de jerarquía, con experiencia internacional, y jugará en su casa con la necesidad de sumar los tres puntos para arrebatarle el liderato a los manizaleños.

Un empate que vale oro para los de Manizales

El panorama es claro: a Once Caldas le basta con un empate para asegurarse el primer puesto del Grupo F y avanzar directamente a los octavos de final. En caso de una derrota, quedaría segundo con los mismos 12 puntos que Fluminense, pero superado en la tabla por el resultado del enfrentamiento directo, criterio determinante en esta instancia. Esa posición lo obligaría a jugar un repechaje ante un equipo proveniente de la Copa Libertadores, una ronda más exigente y cargada de incertidumbre.

Por eso, el conjunto dirigido por Hernán Darío Herrera saldrá a buscar el resultado con inteligencia. La clave estará en mantener el orden defensivo, aprovechar los espacios que pueda dejar el rival y no renunciar al ataque, aún sabiendo que el empate le sirve. La presión estará del lado de Fluminense, que juega con la obligación de ganar.

Un escenario imponente y una oportunidad de oro

El Maracaná no solo impone por su historia, sino por la atmósfera que se genera cada vez que Fluminense actúa como local. Sin embargo, Once Caldas no es ajeno a los retos grandes. Ya supo conquistar América en 2004 y sueña con repetir una gesta inolvidable, esta vez en la Sudamericana.

Con una nómina sólida y confianza en alza, el conjunto colombiano quiere cerrar la fase de grupos en lo más alto y seguir alimentando su ilusión internacional. El Maracaná será testigo de un duelo decisivo, donde el Blanco Blanco buscará consolidar su gran momento y avanzar con autoridad a los octavos.