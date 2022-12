Un fuera de serie: Messi también batió el récord de la foto con más 'likes' en Instagram

No tiene límites, Lionel Messi nació para dominar el mundo más allá del fútbol y romper todos los récords que estuvieran a su alcance. A sus 35 años de edad para por el mejor momento de su carrera y de su vida al conquistar el sueño que siempre tuvo: ganar un Mundial de fútbol con la Selección Argentina.

Parecía que se le escaba, pero el triunfo agónico en la final de Catar 2022 contra Francia le dan tintes más épicos a la gesta de Leo y de toda la 'albiceleste' que llevó a su país la tercera Copa del Mundo de su palmarés. Todo con el nuevo prócer nacional a la batuta.

Por ejemplo, un récord que batió Messi en el certamen fue que llegó a un total de 13 goles en los mundiales contando las cinco ediciones que ha disputado y superó la barrera de las 12 anotaciones de Pelé e igualó a Just Fontain en la cuarta casilla de los máximos artilleros de la historia de los torneos orbitales.

Messi, el número uno en Instagram

Pero otra marca que rompió el astro argentino y que va más allá del fútbol, lo que hace aún más gigante su legado en el planeta, es que una publicación suya se convirtió en la que más "me gusta" ha alcanzado en Instagram desde su fundación.

Las fotos que Messi subió con la Copa del Mundo en sus manos luego de ganar la final del domingo contra Francia han alcanzado más de 61 millones de likes, superando así los 56 millones de la foto de un huevo que Kylie Jenner posteó en 2019.

Esa fue la primera publicación que el '10' hizo tras consagrarse campeón mundial. Aparecía celebrando el título con el trofeo en sus manos y también festejando los goles del partido con sus compañeros de equipo. "Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer", empezó su sentido mensaje.

"Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos!!! VAMOS ARGENTINA CARAJO!", concluyó.