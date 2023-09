Revelan la foto de perfil del WhatsApp de Lionel Messi: ¿se la esperaba?

Al ser uno de los personajes más famosos del mundo y uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, cada acto que se conoce públicamente de Lionel Messi se hace tendencia en redes sociales y en los últimos días se reveló cuál es la foto de perfil del WhatsApp del astro argentino, la red social más personal que puede tener una persona.

Muchas veces se cree que al ser personas famosas llevan una vida completamente distinta a la de los demás, pero lo cierto es que Leo Messi intenta manejarse junto a su familia lo más desapercibido posible y por ello tiene una foto de perfil como cualquier otro padre de familia.

El encargado de revelar la imagen fue su sobrino Tomi durante un directo de Twitch en una entrevista con el canal de 'AbitareTv'.

En el programa intentaron convencer al joven de mostrar el número de teléfono del astro argentino, pero sin lugar a dudas es una tarea bastante complicada al ser una de las personas con más seguidores en todo el mundo, lo que representaría una ‘hecatombe’ en sus redes sociales.

Sin embargo, su sobrino sí se animó a mostrar la imagen que tiene su tío en su foto de perfil. "Yo me imagino que tendrá alguna con un trofeito. En un boliche no tiene que ser porque conociendo a Leo... Me imagino que será en una cancha", han comentado.

Se trata de una imagen familiar que se tomó el argentino con la cámara de su teléfono minutos después de coronarse campeón del Mundo con Argentina en Catar 2022. La foto sin lugar a dudas se ha hecho viral por la importancia que muchos aficionados le dan al crack del Inter Miami.

Messi salió con molestias del último partido

El astro argentino, que volvía tras dos semanas de ausencia, se retiró del césped en el minuto 37 del juego entre Inter Miami y Toronto el pasado miércoles solo dos después de que también fuera sustituido el lateral español Jordi Alba.

El técnico Gerardo Martino, que había dado descanso a ambos la semana pasada por fatiga muscular, confirmó que serán baja en el próximo partido de liga ante el Orlando City y desconoce si estarán recuperados el 27 de septiembre para la final de la US Open Cup que, pese a ser un torneo menor en Estados Unidos, es la gran prioridad de la franquicia.

"Hay que ir día a día, sé que tenemos una final pero no entrarán en la cancha si no están en condiciones", dijo el 'Tata' a la prensa.

"Obviamente, no hay ninguna 'chance' de que el domingo vayan a estar" ante Orlando, avanzó Martino que, a falta de que lo confirmen los exámenes médicos, cree que ambos siguen con sus mismas dolencias.