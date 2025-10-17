Millonarios analiza la salida de Hernán Torres y rimbombante nombre llegaría al banquillo

La situación en Millonarios se ha vuelto cada vez más tensa. Los resultados no acompañan al conjunto bogotano y el equipo se mantiene en la parte baja de la tabla de posiciones, muy lejos del rendimiento esperado por la directiva y la afición. En ese contexto, según versiones periodísticas, el club estaría evaluando la salida de Hernán Torres del banquillo técnico, a pesar de que su contrato está vigente hasta junio de 2026.

El periodista Guillermo Arango, en el programa radial de La FM, aseguró que dentro de la dirigencia ya se discute la posibilidad de un cambio de timonel. “Torres tiene contrato hasta junio del otro año, pero uno de los grandes candidatos a ser técnico de Millonarios es Rafael Dudamel”, comentó Arango, quien además reveló que el venezolano es consciente de su condición de opcionado.

Dudamel, el candidato que seduce a la dirigencia azul

El nombre de Rafael Dudamel no pasa desapercibido en el entorno albiazul. El exguardameta, recordado por su paso como jugador de Millonarios, se ha consolidado como uno de los entrenadores más respetados del fútbol colombiano, tras conquistar títulos con Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga. Su estilo de juego disciplinado y su enfoque en la formación de jóvenes talentos han sido aspectos muy valorados por los directivos.

Precisamente, en el reciente duelo entre Deportivo Pereira y Millonarios, donde el conjunto matecaña se impuso 3-2, Dudamel dejó una gran impresión ante los ojos de la dirigencia azul. Ese encuentro habría reforzado la percepción de que el técnico venezolano podría ser la figura ideal para liderar un nuevo proyecto deportivo en Bogotá.

Un futuro incierto en el banquillo embajador

Aunque no hay una decisión definitiva, el ambiente dentro del club capitalino sugiere que la continuidad de Torres pende de un hilo. El estratega tolimense, que llegó hace apenas unos meses con la misión de recuperar la identidad y el protagonismo del equipo, no ha logrado revertir los resultados negativos ni estabilizar el rendimiento colectivo.

En las próximas semanas, la directiva de Millonarios deberá tomar una determinación clave: mantener su confianza en Torres o iniciar una nueva era con Dudamel al mando. Lo cierto es que el club atraviesa un momento crucial en el campeonato y necesita con urgencia un golpe de autoridad que lo devuelva a la pelea por los puestos de clasificación.