El fútbol femenino: un negocio que todos hablan, pero pocos invierten en Colombia

En Colombia, todos los años se vuelve una ‘pelea’ y polémica la realización de la Liga Femenina, pero en el 2022, la ‘pelea’ se convirtió en una voz populi de todos los dirigentes, periodista, políticos y gente del común, pues lo realizado por las Selecciones Colombia Femenina, hace que todos critiquen la no realización del torneo femenino en el segundo semestre del presente año, pero no se han preguntado ¿Por qué?

Muchos critican, muchos hablan, pero no se dan cuenta de que el proceso es de todos, dirigentes, clubes, hinchas, medios de comunicación y gobierno, pues la realización de un torneo, se necesita la responsabilidad y compromiso de todos. Empujar el bus cuando sea necesario y montarse desde su creación, no solo cuando se llega a finales.

En NoticiasRCN. com nos dimos a la tarea de indagar con los diferentes dirigentes del fútbol colombiano sobre la Liga Femenina, no solo en el 2022, sino de la realización del ‘producto’ desde su creación, pues para nadie es un secreto que su comercialización no es nada atractiva para los patrocinadores ni directivos del fútbol colombiano.

En primera instancia hablamos con Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor y uno de los más implicados en la pelea y polémica del fútbol femenino en Colombia.

¿Cómo se está vendiendo el producto en Colombia? ¿Por qué no es atractivo para los empresarios?

No, no es que no sea atractiva. La creación de una liga sostenible no es fácil porque Es una inversión importante, una liga de fútbol de un año puede costar 10.000-12.000 millones de pesos, entre salarios, temas logísticos y demás. Es una inversión que no está a la vuelta a la esquina y por eso necesitamos, es más compromiso la empresa privada.

Hay que ser objetivos y realistas, lo que le da la sostenibilidad todavía la liga femenina es que los clubes de alguna manera lo hacen de sus ingresos del fútbol masculino, hay que crear tal oportunidad para la vida femenina, que sea autosostenible, es decir, que sea rentable para los clubes que sea atractiva para los patrocinadores que tenga difusión en los medios de comunicación.

¿Por qué no hay inversión de la empresa privada?

No, no hay inversión de la empresa privada porque no hay retorno de inversión, no hay inversión de la empresa privada porque el producto todavía no es consistente. Entonces, ¿qué le ofrecemos si le ofrecemos una liga de tres meses nadie les interesa? No hay difusión de los medios de comunicación a pesar de que muchos se fallan, las vestiduras no es suficiente y tampoco hay tanto apoyo de los hinchas.

¿Qué estrategias se están manejando para acercar a los hinchas al fútbol femenino?

Nosotros en hemos realizado muchas estrategias, pero la gente no ha sido efectiva. El semestre pasado pusimos las transmisiones por YouTube, no tuvimos acompañamiento, pusimos los partidos antes del fútbol masculino, no hubo acompañamiento. Creo que necesitamos trabajar más en lo deportivo y comercial para llegar a la gente, pero algo muy importante es la divulgación de los medios de comunicación, muchos comienzan a cubrir la liga en las finales, creo que es el compromiso de todos.

¿Por qué solo participan 17 equipos en Colombia, si están inscritos 36?

No crear las condiciones para que esos clubes se interesen por el fútbol femenino desde el punto de vista comercial, crear las condiciones para que esto tenga un retorno, crear las condiciones para que ellos sientan que es una inversión y un costo y no una obligación, eso es lo que hay que hacer.

¿Habrá liga femenina en el 2023?

Es lo que esperamos todos, lo más probable es que si, pero necesitamos el apoyo de todos, estar desde el inicio hasta el final.