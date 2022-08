Leicy Santos: “No se puede pretender que, de la noche a la mañana, el fútbol femenino tenga toda la atención”

Su tío le hacía arcos con dos tubos que encontrara y un trasmallo (red de pescadores), cuando este ya no servía para atrapar peces en las aguas cercanas a Santa Cruz de Lorica (Córdoba). Y ella, Leicy Santos, la que perseguía a su hermano para que la integrara en el “parche” de cotejos de fútbol, era feliz pateando hacia esas porterías improvisadas. “Siento que, cada vez que veo un balón, me hace ojitos y me dice: ‘Ven, tócame; ven, patéame”.

Esa sensación la ha sentido desde que jugaba en las canchas de tierra y piedras en las que remataba descalza con las pelotas de trapo que le hacían su tío y su padre. O con las de material de pasta que compraba por $400 y que, “claro, no duraban mucho”. Ese amor por el sagrado objeto redondo lo ha combinado con el talento para tratarlo bien. Con él llevó a la Selección Colombia femenina a la final de la reciente Copa América, tras la cual dialogó con sobre las problemáticas del balompié femenino en nuestro país.

¿Qué balance hace de la Copa América Femenina?

Muy bueno para nuestra selección, para el fútbol femenino, para Colombia. Fue genial darle esa alegría al país y clasificar a un Mundial. Es muy positivo que las tres selecciones femeninas (sub-17, sub-20 y mayores), después de muchos años, estén todas en el Mundial. Nosotras nos vamos felices de lo que hemos hecho en la Copa.

¿Qué opina de lo que dijo Gustavo Petro sobre que una de las primeras tareas del Ministerio del Deporte, en su Gobierno, será “lograr que se constituya la liga de fútbol femenino”?

Es un tema que no depende únicamente del presidente que tengamos. Es un tema que ni siquiera depende tanto de Dimayor, sino de los clubes. Es de todos. Eso es lo que hay que empezar a hacer: comenzar a unir todas las fuerzas que se necesitan para lograr ser una liga que sea estable, que sea considerada profesional de verdad y que las jugadoras tengan la competencia que necesitan para estar en su mayor nivel.

Teniendo en cuenta lo que ha aprendido del fútbol femenino en España, ¿qué aspectos se podrían intentar emular en Colombia?

El hecho de que sea el mismo patrocinador para la liga femenina y masculina. Que no sea un interés aparte. Obviamente, estructurar un muy buen proyecto para que las marcas estén interesadas en apoyar. El tema de los derechos televisivos de la liga española también se maneja muy bien. Entonces, eso es algo que sí o sí se tiene que hacer acá para que las cosas funcionen.

¿Qué responsabilidad tienen los medios de comunicación?

Eso siempre pasa con el fútbol femenino y la selección femenina. Es un tema que con el tiempo va cambiando. Tú no puedes pretender que de la noche a la mañana vayamos a tener todo el foco que quizás tenga el equipo masculino. Eso es algo que progresivamente va cambiando. Espero que, tanto las entidades que manejan todo el tema del fútbol femenino, como nosotras, le demos el valor que se merece, para que el resto de gente le dé el mismo valor.

En una entrevista con NoticiasRCN.com, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, dijo que los hinchas solo se interesan por el fútbol femenino cuando sus equipos llegan a la final. ¿Qué falta para que eso cambie?

El apoyo a creer en que, si se hacen las cosas bien, el fútbol femenino puede ser muy atractivo para las marcas y para los aficionados al fútbol. Si algo tengo claro es que, por ejemplo, no hay un hincha que diga: “Soy hincha de Santa Fe masculino, pero no del femenino”. ¡No! Tú eres hincha de una institución, es fútbol. El hincha va a apoyar a su equipo, independientemente de si están jugando los hombres o las mujeres. Entonces quiero invitar a que se haga algo bueno para nosotras y para las futbolistas que se quedan aquí en Colombia, y que la Liga Femenina no pierda ese foco. Porque la Liga, cuando la hacen, tiene todo el foco en la final: se llenan los estadios. Pero, luego, pasan ocho o diez meses para volver a hacer otra liga. Entonces es muy complicado que la gente mantenga la conexión con el fútbol femenino.

¿Cómo va el arreglo en la casa de sus padres que se inundó, en Lorica (Córdoba)?

Desafortunadamente nos afectó el tema del invierno y donde está la casa de mis papás es una zona que suele inundarse cuando pasan cosas extraordinarias. Por el momento están viviendo en la casa de mi hermano, mientras baja un poco el agua para poder entrar a la casa, porque está inundada. Y así como le sucedió a mi familia, también hay muchas personas en todo el departamento que han sido afectadas por la ola invernal.

Quedaron subcampeonas de la Copa América jugando la final contra Brasil, que tiene jugadoras con mayor ritmo de competencia. ¿Qué podría esperarse de la Selección Colombia femenina, si sus futbolistas tuvieran más partidos durante la temporada?

En el fútbol, de todas formas, nada está escrito. Todo es incierto. Pero si te pones a ver, los equipos que obtienen los resultados son los que tienen competencia, ritmo y partidos cada fin de semana. Obviamente, eso sube el nivel. Eso sí, lo único que se le puede garantizar a la gente es que, si se llega a tener una liga competitiva, el nivel sube. De ahí para allá, es más probable que pase que seamos campeonas de una Copa América.

¿Le dio bronca perder por un penalti? ¿Qué se dijeron en el vestuario?

Sí. Igual estábamos tranquilas, pero nos quedamos con un sinsabor por perder así. Eso es más duro que perderlo cuando el otro equipo es superior. Y no es que Brasil no se lo merezca, porque jugó bien, pero nosotras también hicimos méritos para, por lo menos, marcar un gol.

¿Qué le gustaría ser cuando deje de ser futbolista profesional?

Todavía no lo tengo tan claro. Sí me he puesto a pensar en eso, tengo que hacerlo para ir preparándome. Me gusta mucho el tema de la gerencia deportiva. He hecho cosas al respecto, me he empapado del tema y sé cómo se manejan las cosas en ese rubro. Pero también hay otras pasiones, como el tema de representación de jugadores y jugadoras. También tengo una empresa que se llama Cacahuates (producen mantequillas de maní, de almendras, frutos secos y marañón). Me gusta eso de tener un emprendimiento, una actividad paralela, entonces estoy en ese proceso.