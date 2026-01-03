Reconocido futbolista quedó herido de gravedad tras incendio en Suiza que dejó varios muertos

Lo que debía ser una noche de celebración para recibir el año 2026 se transformó en una de las peores tragedias recientes en suelo europeo.

Tras el devastador incendio ocurrido durante la madrugada del 1 de enero en el exclusivo bar-discoteca Le Constellation, ubicado en la estación de esquí de Crans-Montana, se ha revelado la identidad de uno de los heridos que lucha por su vida: se trata de Tahirys Dos Santos, una de las promesas del fútbol francés.

Este es el estado del jugador tras incendio en Suiza

Las autoridades del cantón de Valais han confirmado que el siniestro ha dejado, hasta el momento, un saldo de 40 personas fallecidas y más de 115 heridos, de los cuales unos 80 se encuentran en estado crítico. Entre la multitud de jóvenes que celebraban la Nochevieja se encontraba Dos Santos, de 19 años, jugador del FC Metz de la Primera División de Francia (Ligue 1).

El club granate emitió un comunicado oficial expresando su profunda conmoción: "La directiva, los jugadores y todo el personal están en shock. Nuestros pensamientos están con Tahirys en estas horas en las que combate el sufrimiento".

Según informó su agente, Christophe Hutteau, el joven futbolista sufrió quemaduras de gravedad en el 30% de su cuerpo. Debido a la saturación de las unidades de quemados en los hospitales suizos por la magnitud del evento, Dos Santos tuvo que ser evacuado de urgencia en helicóptero hacia un centro especializado en Stuttgart, Alemania.

"No puedo decir que esté bien porque está sufriendo terriblemente", declaró Hutteau a medios franceses. Sin embargo, en las últimas horas se ha reportado un pequeño rayo de esperanza: "El punto positivo es que su capacidad respiratoria ha mejorado profundamente, a pesar de que sus pulmones se vieron inicialmente comprometidos por la inhalación de humo".

La tragedia no solo ha golpeado al Metz. Se ha confirmado que Eliot Thelen, un joven futbolista luxemburgués del equipo sub-19 del Pescara italiano, también resultó herido.

Asimismo, el luto se extendió al golf internacional tras confirmarse el fallecimiento de Emanuele Galeppini, un talentoso golfista de 16 años, cuya identidad fue verificada luego de que los servicios de emergencia hallaran su teléfono móvil entre los escombros.