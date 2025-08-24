CANAL RCN
Hernán Torres reveló cuándo regresa Leonardo Castro y Mackalister Silva a Millonarios

El regreso de Leonardo Castro y Mackalister Silva y el nuevo respiro de Millonarios. Hernán Torres reveló cuándo vuelven a las canchas.

Regreso Leonardo Castro y Mackalister Silva,
Fotos: Millonarios

Noticias RCN

agosto 24 de 2025
12:49 p. m.
Después de semanas de incertidumbre y una de las peores rachas de su historia reciente, Millonarios empezó a ver una luz al final del túnel.

La llegada de Hernán Torres al banquillo, un viejo conocido de la casa que ya les dio un título, coincidió con una goleada 3-0 sobre el líder Junior de Barranquilla.

Además de ello, los hinchas tenían la incertidumbre sobre el regreso de Leonardo Castro y Mackalister Silva, los dos pilares del equipo que han estado ausentes por lesión.

Hernán Torres se ilusiona con el regreso de Leonardo Castro y Mackalister Silva

Hernán Torres, en sus primeras declaraciones a los medios, se refirió al estado de los jugadores lesionados y trajo una gran noticia para la familia azul.

El estratega, con la calma que lo caracteriza, confirmó los plazos de recuperación de su goleador y de su capitán.

El retorno de estos dos jugadores vitales para el esquema del equipo es visto como una pieza clave para la recuperación del conjunto embajador en la Liga BetPlay.

En diálogo con ESPN, Torres fue preciso sobre los plazos de recuperación:

Leonardo Castro estará en unas dos semanas y Mackalister en un mes. Tengo que hablar con el médico en los próximos días para saber cómo está la situación.

La información es un alivio, considerando el momento crítico que atraviesa el equipo, que necesita sumar puntos con urgencia para salir del fondo de la tabla. El técnico no escatimó en elogios para ambos jugadores, reconociendo su trascendencia en el campo.

Hernán Torres espera poder contar pronto con dos de sus referentes

"Mackalister Silva es un jugador importante y Leo Castro, todos conocemos lo goleador que es", afirmó Torres, subrayando que su aporte será fundamental para el rendimiento del equipo en lo que resta del campeonato.

La inminente vuelta de sus referentes, sumada a la victoria sobre Junior, podría ser el impulso necesario para que Millonarios empiece a escalar posiciones y se meta de lleno en la lucha por clasificar a los cuadrangulares finales.

El futuro del equipo depende en gran medida de su capacidad para recuperar su mejor forma, y la incorporación de Castro y Silva será clave para ese proceso.

El regreso de Leonardo Castro y Mackalister Silva es la noticia más esperada por la hinchada, que ve en la combinación del nuevo técnico y el retorno de sus estrellas el camino para el resurgimiento del equipo.

