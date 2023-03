Gamero, en modo estratégico: los cambios que realizó pensando en Santa Fe

Millonarios volvió a la victoria en la Liga BetPlay 2023-I tras derrotar al Deportivo Pasto el miércoles, previo al encuentro del fin de semana contra Independiente Santa Fe.

Alberto Gamero en rueda de prensa postpartido habló sobre lo que fue la actuación el equipo ‘Embajador’ en el estadio El Campín.

“Me gustó la paciencia del equipo, devolvían la pelota a los centrales, jugaron casi en mitad de cancha. Pasto estaba replegado, bloque medio bajo y buscando transiciones. Era asegurar el balón, darle circulación y esperando espacios. No nos desesperamos, más en el primer tiempo. Se los dije en el entretiempo, no busquemos con pelotazos, sigan con la idea de que hay que tener el balón”, detalló el entrenador.

Alberto Gamero sobre la lesión de Óscar Vanegas

Millonarios sufrirá la baja contra Santa Fe del defensor central, quien se lesionó durante el encuentro contra Pasto y Gamero habló sobre lo sucedido con su futbolista.

“Lo de Vanegas es que estoy cerca, veo que se coge su rodilla. Lo vi con un hueco en la parte de adentro, me sorprendió. Para esos temas soy nervioso, pienso en el jugador. Estar ahí es la ilusión de ellos. Me duele más a mí, ellos son fuertes y jóvenes. A mí me da duro, porque quieren entrenar, mostrarse y jugar. A veces duran tiempo sin jugar, no es lo mismo”, lamentó Gamero.

Los cambios de Gamero para el partido contra Santa Fe

Además, el técnico de Millonarios confesó que para el encuentro contra Pasto realizó varios cambios pensando en Santa Fe, como la suplencia de Elvis Perlaza.

“Hay algunos con más minutos, como Perlaza en Libertadores. Opté porque quería jugadores más frescos en algunas posiciones y estaba más fresco Alba”, y sobre la ausencia de otra pieza fundamental, el entrenador cerró con lo siguiente: “En el caso de Larry, comenzó con molestias y se ha recuperado. No queremos que recaiga. Es de los jugadores que normalmente, de los que más desgaste tiene. A veces juega solo en la mitad. Pienso en que lo remplace, será una oportunidad, como Pereira. Lo hizo bien, igual que Alba”.

