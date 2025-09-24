CANAL RCN
Deportes

Ganó América de Cali y así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

En el duelo de coleros entre Deportivo Pasto y América de Cali, los visitantes sumaron 3 puntos vitales y sueñan con clasificar a finales.

Rafael Carrascal América de Cali
FOTO: América de Cali

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
10:14 p. m.
Este miércoles 24 de septiembre, se jugó uno de los últimos partidos que se encontraban pendientes en el calendario de la Liga BetPlay, donde Deportivo Pasto recibió al América de Cali en el estadio Departamental Libertad, en un juego correspondiente a la fecha 3.

Grave denuncia en el FPC por apuestas: "Ante América de Cali el partido iba a ir 2-0 al primer tiempo"
El juego se dio en un panorama complicado, no solamente porque llegaban como los coleros del campeonato, sino que también en la previa se conoció una delicada denuncia en donde el presidente de Deportivo Pasto aseguró que varios de sus jugadores estarían involucrados en apuestas.

América de Cali volvió a ganar y sueña con clasificar

Tras la denuncia de los directivos pastusos, el técnico Camilo Ayala se vio obligado a cambiar varios jugadores en su nómina y esto terminó afectando al equipo, pues el dominio del juego a lo largo de los 90 minutos fue para América de Cali, que se quedó con los 3 puntos.

'La Mechita' se impuso con un autogol de Nicolás Gil y un gol de penal ejecutado por Rafael Carrascal. Este 2-0 le permite al equipo soñar con la posibilidad de clasificar a los cuadrangulares, pues escalaron varias posiciones en la tabla y ahora están a 4 puntos del octavo.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Tras este triunfo de América, solamente queda un compromiso pendiente entre Independiente Medellín y Águilas Doradas. Con los otros 18 equipos ya con las 12 fechas disputadas, así quedó la tabla de posiciones.

