Grave denuncia en el FPC por apuestas: "Ante América de Cali el partido iba a ir 2-0 al primer tiempo"

Una grave denuncia se dio a conocer públicamente por un presunto escándalo de jugadores con temas de apuestas.

América de Cali vs Deportivo Pasto
FOTO: América de Cali

Noticias RCN

septiembre 24 de 2025
05:49 p. m.
Este miércoles 24 de septiembre, el presidente de Deportivo Pasto, Óscar Casabón, atendió una rueda de prensa en donde dio a conocer un grave caso en el fútbol colombiano en donde estarían involucrados sus jugadores: presuntos arreglos de partidos por apuestas deportivas.

De acuerdo a lo reportado por Casabón, se adelantan investigaciones internas en la institución y toda la información ya fue puesta a disposición del presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga. Además, indicó que esta misma tarde pondrá la denuncia ante las autoridades competentes.

¿Qué dijo el presidente del Deportivo Pasto sobre el supuesto escándalo por apuestas?

Según Casabón, se asesoraron con un fiscal reconocido, quien le indicó cuál era el camino a seguir con las pruebas que recolectaron sobre este posible escándalo. Señala que no se pueden dar nombres, pero que la prensa e hinchas del equipo podrían sospechar quiénes serían los jugadores involucrados.

Le pasaré al técnico Camilo Ayala una lista de jugadores potencialmente implicados, quienes están concentrados serán inmediatamente separados, llamados a descargos ante la institución Deportivo Pasto y ante la Dimayor.

El dirigente indicó que por esta situación ha recibido amenazas, sin detallar si corresponden directamente a la situación que mencionó ante los medios de comunicación.

Los resultados en donde habría compromiso de apuestas deportivas

Casabón respondió algunas preguntas y detalló que hay varios resultados recientes que posiblemente se hayan presentado con influencia de terceros por medio de este escándalo que está denunciando.

"Las sospechas vienen desde el partido ante Boyacá Chicó en la fecha 2 (26/07/25), se alargan con Medellín, Cali, etc.. Hoy ante América de Cali, el partido iba a ir 0-2 en favor de ellos en el primer tiempo, pero se les cayó la apuesta", comentó.

