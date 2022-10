¿Se enojó? El gesto de Gallardo el gol de Borja que le dio el título a Boca

Miguel Ángel Borja es de las tendencias del fútbol argentino hoy. En parte gracias a sus dos goles con los que River Plate venció 1-2 a Racing, Boca Juniors se consagró campeón este domingo en la liga de ese país, algo que ha despertado cierta rencilla por parte de los hinchas del 'millonario'.

Durante la semana, este compromiso fue motivo de mucha discusión en redes sociales y las opiniones divididas fueron predominantes. Por un lado estaban los que sostenían que Marcelo Gallardo debía alinear una nómina mixta para no competirle al máximo nivel a la 'academia' y así perder y esperar que Boca no le ganara a Independiente para que no alzara con el título, pero por otro lado estaban los que querían que el 'muñeco' se despidiera del club respetando su filosofía de salir a vencer siempre.

Terminó sucediendo lo último. En un partido de alto nivel en el que Racing lo tuvo para ganar, River aprovechó y terminó llevándose los tres puntos con un doblete de Borja y un penal atajado de Franco Armani sobre el final. En tanto, el 'xeneize' empató con el rojo y así se consagró en el rentado 'gaucho'.

Si el morbo y la escepticismo rodeó a este encuentro durante la semana, aún más lo fue tras el partido con una imagen de Gallardo que seguramente fue casual, pero que no ha dejado de despertar cierta curiosidad en redes sociales.

Y es que después del segundo gol de Borja y que fue el que decretó la victoria de River, el entrenador no celebró el tanto, sino que hizo un gesto que para muchos fue tomado como si le hubiera generado molestia porque significaba la consagración de Boca.

Gol de Borja para River pero por la carita de Gallardo, parece que fue un gol en contra. 💙💛 pic.twitter.com/D0mZ5JlzCm — Alberto Samid (@soyalbertosamid) October 23, 2022

Borja reveló instrucciones de Gallardo

Sin embargo, al final del encuentro Borja declaró que en ningún momento se pasó por la mente del equipo entregarle la victoria a Racing y que fiel a sus principios Marcelo Gallardo les pidió buscar el triunfo por respeto a su idiosincrasia y a los valores del fútbol.

"Nos vamos con una buena imagen. Terminamos bien, creo que eso se merecía Marcelo por todo lo que ha hecho acá. Lo único que teníamos claro era que teníamos que hacer nuestro trabajo, no importa quién ganara en el otro partido. Yo creo que este es un club que juega con grandeza y había que honrar el partido hoy, había que jugar para nosotros, para Marcelo, y con respeto. Es lo más importante en el fútbol", aseguró.

"Nos dijo que jugáramos con grandeza, como lo es este club. Por todo lo que ha hecho, por los títulos que ganó, por la final en Madrid, todas esas cosas yo creo que se le vienen a la mente a los compañeros y había que terminar honrándolo a él también", completó.