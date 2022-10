En ojo del huracán: polémicas decisiones arbitrales que incidieron en resultados en liga

La jornada del fin de semana de la Liga BetPlay estuvo candente y puso a arder la tabla de posiciones. A falta de una fecha nada más para cerrar la fase del todos contra todos, Águilas Doradas es el único clasificado a cuadrangulares y los equipos grandes hacen cuentas para ingresar al selecto grupo de los ocho.

Lo preocupante es que la tabla está bastante apretada, pero más por el mal rendimiento de los equipos. Por ejemplo, Atlético Bucaramanga es el único que ajusta una buena seguidilla de partidos ganados, con tres victorias consecutivas. El resto alterna empates y derrotas, como son los casos de Millonarios, Atlético Nacional e Independiente Medellín.

Aún así, aunque suene paradójico, la última fecha de la Liga BetPlay estuvo candente y no precisamente por los resultados, sino por las actuaciones de los árbitros, que nuevamente, abrieron bastante la polémica con sus decisiones que también incidieron en los marcadores de algunos compromisos.

Polémicas arbitrales en la fecha del fútbol colombiano

La más discutida sin duda es la que expulsión a Facundo Boné en el juego entre Pasto y América. El árbitro Wilmar Roldán le mostró una primera tarjeta amarilla al jugador uruguayo por una protesta airada por una decisión, pero posteriormente habría soltado una palabra que no le gustó al juez y por eso lo amonestó de nuevo. La jugada ha sido motivo de controversia en redes sociales.

La verdad es que no entiendo la roja a Facundo Boné (Pasto) ante América.



Le hice zoom y no veo que le diga absolutamente nada a Wilmar Roldán. pic.twitter.com/88b9UBTokJ — Paolo Arenas (@PaoloArenas) October 22, 2022

Otra acción bastante dudosa se presentó en el partido entre Jaguares e Independiente Medellín y que también era importante para las aspiraciones del 'poderoso' en la clasificación a cuadrangulares. Al minuto 89, Carlos Copete fue a controlar un pase profundo dentro del área y al ver que iba a ganar la posición, Juan Guillermo Arboleda intentó puntear el balón, pero terminó derribando al atacante.

Aún con lo clara que parecía la falta, el árbitro del partido no sancionó penal y el marcador terminó 0-0, que aunque no es positivo para el DIM, al menos no fue una derrota y sigue en carrera para clasificar.

Junto a Millonarios, Atlético Nacional es el equipo grande con un rendimiento bastante irregular y aunque igualó contra Deportivo Pereira el domingo, perfectamente pudo llevarse una derrota si no le hubiesen sancionado el penal que derivó en el gol de Jefferson Duque.

Dorlan Pabón centró un balón y dentro del área, impactó en el brazo de Carlos Ramírez, pero lo tenía detrás y pegado a su espalda como marca el reglamento. Es más, la extremidad del jugador no se entromete en la trayectoria del balón, sino que es este último es que va en dirección a donde está el brazo. Totalmente discutible.

Si el VAR y Nicolás Gallo dicen que esto es penal para Nacional y perjudica al Pereira se pita y listo.pic.twitter.com/hZ17SGPmrC — The League + (@LeagueOfi) October 23, 2022

Por último, Junior de Barranquilla revivió sus chances de clasificar después de ganarle 2-1 al Cortuluá. No obstante, hubo una falta dentro del área en favor del 'equipo corazón' que no le sancionaron y pudo ser penal sin ningún problema.

¿Qué pasa con el arbitraje en el fútbol colombiano? Fecha tras fecha hay escándalos en esta materia y los encargados de impartir justicia se vuelven protagonistas de manera innecesaria con decisiones que inciden directamente en los resultados.