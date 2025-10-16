CANAL RCN
Deportes

VIDEO: figura de la Selección Argentina cargó con todo contra Colombia tras la semifinal del Mundial Sub-20

El jugador, en diálogo en la zona mixta, acusó a la Selección Colombia Sub-20 de hablar mucho antes del partido.

Foto: AFP.

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
08:41 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Selección Argentina eliminó a la Selección Colombia en las semifinales del Mundial Sub-20 que se está disputando en Chile.

Tal y como se preveía, el partido fue de ida y vuelta, pero Argentina fue la que terminó dando el 'golpe definitivo' con un gol de Mateo Silvetti al minuto 72.

¡No solo fue en el camerino! Así se burló Argentina de la eliminación de la Selección Colombia Sub-20 al salir del estadio
RELACIONADO

¡No solo fue en el camerino! Así se burló Argentina de la eliminación de la Selección Colombia Sub-20 al salir del estadio

Tras esa coyuntura, la 'albiceleste' jugará la final vs. Marruecos, mientras que la 'tricolor' enfrentará a Francia en el partido por el tercer y el cuarto puesto.

Luego de la clasificación, la Selección Argentina se burló de la Selección Colombia Sub-20 cantando y bailando un par de canciones y, además, una de sus figuras cargó contra la 'amarilla' en la zona mixta. ¿Qué fue exactamente lo que dijo?

En video: así fue como Gianluca Prestianni, figura de la Selección Argentina, cargó contra la Selección Colombia Sub-20

Apenas se acabó el partido, Gianluca Prestianni, el jugador que realizó la asistencia para el gol de Argentina vs. Colombia Sub-20, habló con DSports y señaló a los jugadores de la 'tricolor' de hablar mucho en la previa.

"Vimos todo, capaz que ellos hablaron un poco antes del partido, pero nosotros intentamos demostrar dentro de la cancha y así fue", aseguró Gianluca Prestianni, de la Selección Argentina Sub-20, en la zona mixta.

Además, en otras declaraciones para TYC Sports, el jugador 'albiceleste' también cargó contra César Torres, el director técnico de la Selección Colombia Sub-20.

"Hasta el técnico de ellos habló de que somos provocadores", fueron sus palabras.

La prensa argentina también se burló de la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20

Además de la delegación que está representando a la Selección Argentina, medios deportivos como Olé también se burlaron de la Selección Colombia.

¡Fin del sueño tricolor! Argentina venció a Colombia y jugará la gran final del Mundial Sub-20
RELACIONADO

¡Fin del sueño tricolor! Argentina venció a Colombia y jugará la gran final del Mundial Sub-20

"Lo triste que debe estar la mitad del mundo", escribieron.

"Al menos no tuvieron que lamentarse por haber decretado feriado antes de jugar", añadieron en la mañana de este 16 de octubre.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mundial Sub 20

¡No solo fue en el camerino! Así se burló Argentina de la eliminación de la Selección Colombia Sub-20 al salir del estadio

Pibe Valderrama

El ‘Pibe’ no aguanta más derrotas de la selección y estalló en video

Mundial Sub 20

Así reaccionó la prensa argentina a la eliminación de Colombia: "hay que hablar en la cancha"

Otras Noticias

Inseguridad en Bogotá

Rastros del robo a la Banda Sinfónica conducen hasta Kennedy: ofrecen millonaria recompensa

El alcalde de La Vega anunció una recompensa para capturar a los responsables del millonario hurto.

Secretaria de Movilidad

Multas de tránsito en Colombia tendrán cambio clave en pagos: conductores deben estar atentos

El objetivo de ello es agilizar los trámites de pago para los conductores.

La casa de los famosos

Norma Nivia sorprende con su reacción tras sospecha de infidelidad de Mateo Varela

Gaza

Netanyahu reitera su compromiso de recuperar los cuerpos de los rehenes en Gaza

Enfermedades

Microplásticos son asociados con los cambios en el microbioma intestinal, según investigación