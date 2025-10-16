VIDEO: figura de la Selección Argentina cargó con todo contra Colombia tras la semifinal del Mundial Sub-20

La Selección Argentina eliminó a la Selección Colombia en las semifinales del Mundial Sub-20 que se está disputando en Chile.

Tal y como se preveía, el partido fue de ida y vuelta, pero Argentina fue la que terminó dando el 'golpe definitivo' con un gol de Mateo Silvetti al minuto 72.

Tras esa coyuntura, la 'albiceleste' jugará la final vs. Marruecos, mientras que la 'tricolor' enfrentará a Francia en el partido por el tercer y el cuarto puesto.

Luego de la clasificación, la Selección Argentina se burló de la Selección Colombia Sub-20 cantando y bailando un par de canciones y, además, una de sus figuras cargó contra la 'amarilla' en la zona mixta. ¿Qué fue exactamente lo que dijo?

En video: así fue como Gianluca Prestianni, figura de la Selección Argentina, cargó contra la Selección Colombia Sub-20

Apenas se acabó el partido, Gianluca Prestianni, el jugador que realizó la asistencia para el gol de Argentina vs. Colombia Sub-20, habló con DSports y señaló a los jugadores de la 'tricolor' de hablar mucho en la previa.

"Vimos todo, capaz que ellos hablaron un poco antes del partido, pero nosotros intentamos demostrar dentro de la cancha y así fue", aseguró Gianluca Prestianni, de la Selección Argentina Sub-20, en la zona mixta.

Además, en otras declaraciones para TYC Sports, el jugador 'albiceleste' también cargó contra César Torres, el director técnico de la Selección Colombia Sub-20.

"Hasta el técnico de ellos habló de que somos provocadores", fueron sus palabras.

La prensa argentina también se burló de la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial Sub-20

Además de la delegación que está representando a la Selección Argentina, medios deportivos como Olé también se burlaron de la Selección Colombia.

"Lo triste que debe estar la mitad del mundo", escribieron.

"Al menos no tuvieron que lamentarse por haber decretado feriado antes de jugar", añadieron en la mañana de este 16 de octubre.