¡No solo fue en el camerino! Así se burló Argentina de la eliminación de la Selección Colombia Sub-20 al salir del estadio

La Selección Colombia Sub-20, que había eliminado en los cuartos de final del Mundial a España, jugó la semifinal en la tarde noche del 15 de octubre de 2025.

Su rival fue la Selección Argentina, que había ganado todos sus partidos en el certamen mundialista y terminó imponiéndose 1-0 en esta serie definitiva para clasificar a la final vs. Marruecos.

El único gol del partido lo hizo Mateo Silvetti, el extremo del Inter Miami, al minuto 72.

Y, a pesar de que el partido fue disputado y parejo, la Selección Colombia Sub-20 no pudo encontrar el empate y quedó eliminada del Mundial.

Tras ese desenlace, la delegación de la Selección Argentina se burló de la 'tricolor' cantando y bailando la canción 'El ritmo que nos une', de Ryan Castro, en el camerino.

Sin embargo, no todo terminó ahí, sino que las burlas siguieron mientras que estaban saliendo del estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. ¿Qué fue lo que hicieron?

VIDEO: así fue como la Selección Argentina se burló de la Selección Colombia Sub-20 al salir del estadio Nacional tras la semifinal del Mundial

En el momento en el que los jugadores de la Selección Argentina estaban abandonando el estadio situado en Santiago de Chile para subirse al bus, volvieron a poner una canción que mencionó a Colombia.

Se trató de una cumbia argentina que interpreta el artista Callejero Fino y comienza de la siguiente manera:

Colombiana, a mí lo que me gusta es tu cara de...

Además, antes de que empezara la letra, varios jugadores argentinos, con un tono de picardía, dijeron '¿cómo dice?'

El video de lo ocurrido es el siguiente:

¿Cómo fue el camino de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial?

La Selección Colombia terminó su participación en el Mundial Sub-20 de Chile con tres partidos ganados, dos empatados y uno perdido. Los resultados fueron los siguientes: