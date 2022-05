¡Ya tiene fecha! Giovanni Moreno confirmó que se retira del fútbol

Mucho hermetismo se manejó en la llegada de Giovanni Moreno a Atlético Nacional en enero pasado. Que esperaría hasta finalizar la temporada en China, que no se sentía en el nivel adecuado o incluso, que estaba pensando en el retiro. Esto último parecía una locura, pues a sus 35 años, el volante antioqueño tiene todavía mucha magia por dar, pero al parecer no quedan tantas funciones como se esperaban.

De hecho, el show de 'Gio' está en su recta final y podría cerrarse de manera definitiva en junio. Así es, lo que parecía pura especulación, fue confirmado esta misma tarde por el propio jugador, tomando por sorpresa a todos los hinchas 'verdolagas' y a los que siguen el fútbol colombiano.

Giovanni Moreno anuncia su retiro del fútbol

“Ojalá que tengamos unas buenas finales y me pueda retirar como quería”. Con esa lapidaria frase, el 'flaco' comenzó respondiendo en la rueda de prensa de este martes en la semana previa a la apertura de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, en donde Nacional tendrá partidos de alto vuelo contra Millonarios, Junior y Bucaramanga, que suenan a un camino de ensueño al título, o "cereza del pastel", como la llamó Moreno.

“Yo sí le pongo fecha al retiro. El retiro ideal para mí sería ahora en junio saliendo campeones; esa sería la cereza del pastel, poderme retirar ahí, poderme ir como lo soñé, poder cumplir ese sueño que siempre tuve en Nacional de salir campeón y que lastimosamente nunca se me dio”, añadió.

'Gio' también confesó que en la intimidad del vestuario ya habló del tema con sus compañeros y les confirmó que una vez termine el semestre, pase lo que pase, se irá de "vacaciones de por vida". La Libertadores no es su obsesión.

“Lo más importante es ahora. Y yo ya había contemplado era eso. Me preguntaban… y todos (los compañeros) decían: ‘Es que no vamos a tener vacaciones’. Yo decía: ‘Salgo campeón y ya salgo a vacaciones de por vida’ porque lo estoy pensando así ahora, en este momento y es lo que tengo en la cabeza. Ojalá se pueda llegar a ese logro, pero no pienso en la próxima temporada y la Copa, solo en salir campeón ahora y en descansar ya", sentenció.

Cuadrangulares: la última función de 'Gio'

Con el anuncio de su retiro, Giovanni Moreno confesó que palpita de una manera especial los que serán los últimos cuadrangulares que dispute y más aún por los rivales que tendrá en frente, en especial por Millonarios y Junior, a quienes espera vencer para lograr el anhelo de lograr su primer título con Nacional y así ponerle el moño a su carrera profesional que ya lleva 18 años.

“Me siento muy contento, como en mi primera etapa en Nacional. Volver a estar en unas finales, lo hace sentir a uno vivo. También muy contento porque mi comienzo de torneo fue muy acelerado al querer estar con el equipo, pero a medida que me fui colocando bien, que fueron pasando los partidos, la gente notó esa entrega y les agradezco su cariño. Eso hace que uno se entregue más”, afirmó.

Sobre la expectativa del grupo que le tocó al 'verde', dijo que: "Jugar ante estos equipos siempre va a ser motivante, siempre tiene un plus porque son clásicos y enfrentás a los mejores, eso hace que estés con la concentración al máximo".

Atlético Nacional comenzará el Grupo A de los cuadrangulares este sábado en su duelo contra Junior de Barranquilla, en el que espera comenzar con el pie derecho para no dar ventajas en una ronda que, según 'Gio', será "muy difícil porque las finales son otra cosa. A veces ni siquiera se juega bien porque se necesita ganar… si tenés un descuido, quedás afuera. Son partidos de mucha concentración. Los rivales que están ahí hicieron mérito y eso los hace también ser candidatos”, cerró el jugador de 35 años.