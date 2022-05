Malas noticias: Miguel Ángel ‘Superman’ López se bajó de la bicicleta en el Giro de Italia

Con una mala noticia despiertan todos los colombianos este martes 10 de mayo, teniendo en cuenta que, en las últimas horas, se confirmó el retiro del colombiano Miguel Ángel López, del Giro de Italia, presentando molestias físicas en la cadera izquierda, acción que hizo que se bajara de la bicicleta en la cuarta etapa de la competencia internacional

Según información del Astana, equipo del colombiano, el pedalista padecía algunas molestias en la cadera izquierda antes de iniciar la etapa, razón por la cual, López decidido bajarse de la bicicleta en el km 25 de la cuarta etapa del Giro, que tendrán un trayecto de 1.750 kilómetros y 3.500 metros de desnivel antes de llegar a la meta.

“Desafortunadamente, Miguel Ángel López, tuvo que abandonar poco después de que comenzara la Etapa 4. Durante los últimos días padecía una lesión en la cadera izquierda. Comunicaremos más información sobre la declaración del ciclista tan pronto como obtengamos más del médico del equipo”, mensaje del equipo en redes sociales.

Otro de los puntos que fue factor importante para el retiro del colombiano, fue la caída sufrida en el km 15 de la etapa curso, donde estuvieron involucrados ciclistas como Simon Yates y Alejandro Valverde, haciendo que el líder del Astana, tomará la decisión con su escuadra de salir tempranamente del Giro de Italia, ya que, las molestias en la cadera izquierda cada vez eran más fuertes.

Con este retiro, Colombia pierde uno de los firmes candidatos para retener la corona del Giro de Italia, recordando que, el actual campeón de esta competencia es Egan Bernal, colombiano que un tuvo fuerte accidente a principio de año que lo dejo por fuera del Giro.

🇮🇹 RACE: @giroditalia



Unfortunately, @SupermanlopezN had to abandon shortly after Stage 4 started. During the last few days he was suffering from left hip injury.

We will communicate about more info about rider statement as soon as we get more from team doctor.#Giro pic.twitter.com/C7qh76gFHt