¡El rey del gol! Dayro Moreno abrió el marcador en Once Caldas vs. Independiente del Valle

La mística de Dayro Moreno volvió a relucir en un escenario internacional. El experimentado delantero colombiano marcó un espectacular golazo a los 21 minutos del primer tiempo, dando la ventaja a Once Caldas en su crucial partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El golazo, anotado en condición de visitante frente a Independiente del Valle, puso a celebrar a la hinchada de Manizales, que ve cómo su equipo se ilusiona con avanzar de ronda en el torneo continental.

Golazo Dayro Moreno vs. Independiente del Valle

El tanto fue una demostración de la jerarquía que ha caracterizado la carrera del atacante.

Aprovechando un balón en el área, Dayro conectó una volea imparable que dejó sin opciones al arquero rival y silenció el estadio Banco Guayaquil.

Con esta anotación, Once Caldas toma una ventaja parcial de 1-0 en una llave que se presenta como un gran desafío, pero en la que el capitán y figura del equipo está siendo decisivo.

El rendimiento de Dayro Moreno en las últimas semanas ha sido excepcional. Este no es un gol más; es el reflejo del gran momento que vive el delantero, quien ha demostrado con creces por qué fue convocado recientemente a la Selección Colombia.

Su liderazgo en el campo, sumado a su olfato goleador, lo convierten en una pieza fundamental no solo para su club, sino también como una opción real para el combinado nacional.

Dayro Moreno celebró sus 40 años con gol en Copa Sudamericana

Coincidiendo con esta actuación destacada, el delantero celebró su cumpleaños número 40 el pasado 16 de septiembre.

El gol se convierte en un regalo de cumpleaños ideal para un jugador que sigue escribiendo su historia en el fútbol colombiano. La hinchada del Once Caldas confía en que su estrella, Dayro Moreno, los guiará hacia la victoria.