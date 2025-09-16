¡Con mariachis! Así festejó Dayro Moreno su cumpleaños: video viral

Dayro Moreno, ídolo del Once Caldas y máximo goleador en la historia del país volvió a ser el centro de atención, esta vez fuera de las canchas.

El delantero colombiano celebró su cumpleaños por todo lo alto, protagonizando un festejo que se volvió viral en las redes sociales.

Dayro Moreno está de cumpleaños y celebra sus 40 años

El carismático jugador no escatimó en detalles para su festejo. En un video que circula ampliamente en internet, se pudo ver a Dayro Moreno disfrutando del momento, cantando a todo pulmón junto a un grupo de mariachis que lo acompañaron.

La alegría y el buen humor de Dayro se reflejaron en cada escena del clip, mostrando una faceta más personal y relajada del futbolista.

La celebración no fue solo con mariachis. Anticipadamente, sus compañeros de equipo y amigos cercanos del Once Caldas le prepararon una sorpresa, un festejo íntimo en el que compartieron un ponqué y le cantaron el tradicional "cumpleaños feliz".

Este gesto demostró el cariño y la camaradería que existe en el vestuario, reflejando el liderazgo y la influencia positiva que Dayro Moreno transmite en sus compañeros y cuerpo técnico del 'blanco blanco'

Dayro Moreno festejó sus cumpleaños con mariachis

La fiesta de Dayro Moreno es un recordatorio de que, a pesar de su fama y su impresionante récord de goles, sigue siendo una persona que valora los momentos de alegría y compañerismo.

La difusión de estos videos generó miles de reacciones, con los fanáticos enviando mensajes de felicitaciones y elogiando su sencillez.

La celebración de Dayro no solo fue un motivo de alegría para él, sino que también se convirtió en un evento que unió a los seguidores del fútbol, demostrando el gran afecto que se le tiene al jugador.

Los usuarios en las redes sociales comentaron: "Ese Dayron es un showman", "es el cole de la Selección Colombia", "el que es goleador celebra como quiere", fueron algunos de los mensajes que se vieron.