Cumpleaños de Dayro Moreno se salió de control: Tito el Bambino le cantó su canción

El nombre de Dayro Moreno volvió a ser tendencia en Colombia, pero esta vez no por un gol ni por un partido decisivo, sino por la celebración de su cumpleaños número 40.

El histórico delantero del Once Caldas festejó a lo grande, en una fiesta privada que rápidamente se filtró en redes sociales con clips que han dado de qué hablar.

En las imágenes se ve al futbolista rodeado de compañeros del gremio, disfrutando de mariachis, torta y un ambiente cargado de música y alegría. Dayro no dudó en bailar, aplaudir y hasta meter su cara en el pastel que le tenían preparado, desatando la risa de los asistentes y de quienes han visto los videos en internet.

La canción de Dayro llegó a Tito el Bambino

Uno de los momentos más virales del festejo no ocurrió en la sala de la fiesta, sino en redes sociales. Desde hace años, el narrador deportivo Eduardo Luis López adaptó la popular canción Baila Morena (de Héctor el Father y Tito el Bambino) para inmortalizar los goles del delantero, transformándola en el famoso coro: “Dayro Moreno, Dayro Moreno, hay goles pa’ los nenes y hay goles pa’ las nenas”.

Ese canto se convirtió en insignia del fútbol colombiano y con el paso del tiempo llegó hasta el propio Tito el Bambino. Y fue justamente el artista puertorriqueño quien, en medio del cumpleaños 40 del goleador, sorprendió con un saludo especial.

El regalo soñado de Dayro Moreno

En un video compartido en redes sociales, el intérprete de reguetón apareció diciendo: “Dímelo Dayro, que Dios te bendigaaa. Que todo te salga bien en la temporada nueva cuando arranque y en la Selección Colombia”.

Luego, entonó la versión adaptada de Baila Morena que tantas veces se ha escuchado en los estadios del país: “Dayro Moreno, Dayro Moreno, hay goles pa’ los nenes y hay goles pa’ las nenas”.

El gesto del cantante se convirtió en la cereza del pastel para un cumpleaños que ya era inolvidable. Entre mariachis, torta y un saludo de Tito el Bambino, Dayro Moreno celebró sus 40 años al ritmo de la canción que lo ha acompañado en gran parte de su carrera.