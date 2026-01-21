Santa Fe no dejó ni acomodar a Junior y pegó primero: golazo para soñar con la Superliga

Independiente Santa Fe dio un golpe de autoridad en la final de la Superliga al adelantarse rápidamente en el marcador frente a Junior de Barranquilla, en un Nemesio Camacho El Campín colmado y encendido desde el pitazo inicial. El protagonista de la noche fue Ewil Murillo, quien marcó el primer gol del partido cuando apenas se jugaban cinco minutos, desatando la ilusión de la hinchada cardenal y condicionando el desarrollo de la serie desde muy temprano.

El tanto llegó en un momento clave, cuando el conjunto rojiblanco todavía intentaba acomodarse en el terreno de juego. Santa Fe, con una presión alta y una actitud decidida, encontró premio de inmediato y obligó a su rival a replantear su estrategia en una final que ya venía cargada de tensión tras el empate 1-1 registrado en el partido de ida en el Metropolitano de Barranquilla.

Gol tempranero y ventaja psicológica para Santa Fe

La jugada del gol nació de una recuperación en la mitad de la cancha, reflejo de la intensidad con la que Santa Fe salió a disputar la final. Tras el robo, el equipo capitalino ejecutó una transición rápida y precisa que terminó con una gran asistencia para Ewil Murillo. El mediocampista no dudó y definió con enorme categoría, venciendo al arquero de Junior y poniendo el 1-0 en el marcador cuando apenas corría el minuto cinco.

El impacto del gol fue inmediato. Junior quedó desconcertado por la desventaja tempranera y Santa Fe aprovechó ese momento para manejar los tiempos del partido, apoyado en el orden táctico y en el empuje de su público. El Campín se convirtió en un aliado más, empujando a los locales a sostener la presión y a no ceder espacios.

Para Murillo, el tanto significó un premio al esfuerzo y a su lectura del juego, en una final que exigía personalidad y precisión. Su anotación no solo abrió el marcador, sino que también inclinó el ánimo de la serie a favor del equipo bogotano.

La Superliga, cada vez más cerca para el equipo capitalino

Con este gol, Santa Fe pasó a liderar parcialmente la serie por 2-1 en el marcador global, alimentando el sueño de sumar una nueva Superliga a su palmarés. El empate conseguido en Barranquilla había dejado la llave abierta, pero el tanto tempranero en casa cambió el escenario y puso la presión del lado visitante.

El equipo cardenal mostró inteligencia para administrar la ventaja, consciente de que una final no se gana solo con ímpetu, sino también con concentración y disciplina. Junior, por su parte, se vio obligado a adelantar líneas y asumir riesgos, dejando espacios que Santa Fe intentó aprovechar a lo largo del encuentro.

RELACIONADO Jugador de Junior tuvo fuerte encontrón con hinchas a pocas horas del duelo con Santa Fe

Más allá del resultado final, el gol de Ewil Murillo ya quedó marcado como un momento clave de la serie. Fue una acción que sintetizó la ambición del conjunto bogotano y que encendió la ilusión de una hinchada que sueña con celebrar un nuevo título. En una final cerrada y disputada, Santa Fe encontró en el inicio del partido la llave para acercarse a la gloria.