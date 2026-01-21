Jugador de Junior tuvo fuerte encontrón con hinchas a pocas horas del duelo con Santa Fe

Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla se enfrentan esta noche en el Estadio Nemesio Camacho El Campín por el partido de vuelta de la Superliga BetPlay 2026. Tras el empate 1-1 en el duelo de ida disputado en el Metropolitano, la serie llega abierta y con las pulsaciones al máximo, no solo por lo deportivo, sino por los recientes sucesos extrafutbolísticos que han rodeado la llegada del equipo barranquillero a la ciudad.

El equipo dirigido por Alfredo Arias aterrizó en Bogotá con la misión de bordar una nueva estrella en su palmarés, pero el panorama no es sencillo. La baja más sensible es la de Teófilo Gutiérrez, quien se perderá el encuentro tras ver la tarjeta roja en Barranquilla. A él se suman las ausencias por lesión de Lucas Monzón, Jean Pestaña y Jesús Rivas, lo que obliga al estratega uruguayo a recomponer su esquema defensivo y creativo.

Por su parte, el Independiente Santa Fe de Pablo Repetto llega con la ventaja de cerrar ante su gente y con la motivación de haber rescatado un empate valioso en la "Arenosa" gracias a la vigencia de Hugo Rodallega. Los "Cardenales" buscan su quinto título de Superliga, mientras que el "Tiburón" aspira a su tercera corona en este certamen.

Jugador de Junior tuvo fuerte encontrón con hinchas previo al duelo con Santa Fe

Sin embargo, la tranquilidad de la concentración rojiblanca se vio interrumpida apenas el plantel puso un pie en su hotel de concentración en el sector de Salitre. Lo que debía ser un recibimiento festivo por parte de la hinchada "juniorista" residente en Bogotá terminó en un caótico enfrentamiento que tuvo como protagonista al defensor central Jermein Peña.

En videos que circulan rápidamente por redes sociales, se observa cómo una multitud de aficionados se abalanzó sobre los jugadores al descender del bus. En medio del desorden, varios sujetos intentaron jalar la indumentaria oficial de los futbolistas. Peña, conocido por su fuerte temperamento, reaccionó de forma vehemente con manotazos y reclamos airados cuando sintió que intentaban quitarle su chaqueta y otras pertenencias personales.

Incluso el delantero paraguayo Guillermo Paiva se mostró visiblemente ofuscado por la falta de logística y seguridad, pues los hinchas no permitían el tránsito fluido hacia la recepción del hotel.

Aunque el incidente no pasó a mayores y no se reportaron capturas, el malestar en el grupo es evidente. Jermein Peña fue visto minutos después revisando su maletín con preocupación, asegurándose de que nada le hubiese sido sustraído durante el forcejeo.

Mire el video del momento tenso