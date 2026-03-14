F1 cancela los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita por la guerra en Oriente Medio

La Fórmula 1 sufrirá un cambio significativo en su calendario después de que la Federación Internacional del Automóvil (FIA) anunciara este domingo la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita debido a la guerra que afecta a Oriente Medio. La decisión se tomó tras evaluar la situación de seguridad en la región.

“Hoy se ha confirmado que, tras una minuciosa evaluación y debido a la situación actual en la región de Oriente Medio, los Grandes Premios de Baréin y de Arabia Saudita no se disputarán en abril”, indicó la FIA en un comunicado oficial sobre la cancelación de estas pruebas del calendario de la Fórmula 1.

Las carreras estaban programadas del 10 al 12 de abril en Baréin y del 17 al 19 de abril en Arabia Saudita. Sin embargo, el organismo rector del automovilismo mundial confirmó que no habrá carreras alternativas para reemplazarlas. “Si bien se han planteado varias alternativas, finalmente se ha decidido que no habrá sustituciones en abril”, agregó la entidad.

Ataques en el Golfo Pérsico influyen en la cancelación de las carreras

La decisión se produce en medio de una escalada de tensión en el Golfo Pérsico, donde en las últimas semanas se han registrado ataques con drones y misiles iraníes. Desde finales de febrero, varios países de la región han sido objetivo de estas acciones militares.

El pequeño estado de Baréin ha sufrido ataques que impactaron edificios, una refinería y una base militar estadounidense. Por su parte, Arabia Saudita también ha registrado incidentes similares, algunos dirigidos contra infraestructuras clave de su industria petrolera, un sector estratégico para el mayor exportador de crudo del mundo.

Este contexto llevó a la FIA a considerar que no existen las condiciones de seguridad necesarias para celebrar eventos internacionales de gran magnitud como los Grandes Premios de Fórmula 1.

La FIA prioriza la seguridad de equipos y pilotos

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, explicó que la decisión se tomó priorizando la seguridad de la comunidad del automovilismo. “La FIA siempre antepone la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad y colegas”, afirmó.

El dirigente añadió que la organización espera que la región recupere pronto la estabilidad. También subrayó la importancia de estas sedes dentro del campeonato mundial de automovilismo y expresó su deseo de regresar a ellas cuando la situación lo permita.

Mientras tanto, desde el Gran Premio de China de Fórmula 1, el joven piloto italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, señaló que sus pensamientos están con quienes se han visto afectados por el conflicto. El piloto de 19 años, que logró la pole position por delante de su compañero George Russell, afirmó que la Fórmula 1 y la FIA manejarán la situación “de la mejor forma posible para garantizar la seguridad de todo el mundo”.

Tras la modificación del calendario, el próximo evento será el Gran Premio de Japón, que se disputará del 27 al 29 de marzo, mientras que la siguiente carrera después de ese fin de semana será el Gran Premio de Miami, programado del 1 al 3 de mayo.

La decisión también afecta a otras categorías del automovilismo vinculadas al campeonato, ya que las pruebas de Fórmula 2, Fórmula 3 y F1 Academy previstas en Baréin y Arabia Saudita tampoco se disputarán.

En paralelo, el impacto de la situación regional también se ha reflejado en otras competiciones. En Catar, país vecino, se anunció que la primera prueba del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), prevista del 26 al 28 de marzo, fue aplazada hasta octubre.