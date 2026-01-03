¡Gol de Jhon Arias! El colombiano anotó su primer tanto en la Premier League

El 3 de enero de 2026 quedará grabado en la memoria de Jhon Arias. Tras una espera que se prolongó por 21 partidos oficiales, el talentoso atacante colombiano finalmente logró estrenarse en las redes de la liga más competitiva del mundo.

En una tarde inspirada en el Molineux Stadium, el exjugador de Fluminense fue el gran protagonista al abrir el camino del triunfo para los "Lobos" en un duelo crucial frente al West Ham.

La anotación no solo representa un desahogo personal para el extremo de la Selección Colombia, sino que enciende una luz de esperanza para un equipo que pelea palmo a palmo por evitar el descenso.

Video: Así fue el primer gol de Jhon Arias en Inglaterra

El cronómetro marcaba el inicio del encuentro cuando una brillante maniobra individual de Hwang Hee-chan por la banda izquierda, el surcoreano lanzó un centro preciso que encontró a Arias bien ubicado en el área.

Pese a la presión defensiva, el colombiano logró puntear el balón desde el suelo, enviándolo al fondo de la red para desatar la euforia de la hinchada local.

Este tanto pone fin a una sequía goleadora que arrastraba el chocoano desde junio del 2025, cuando le marcó al Ulsan Hyundai en el Mundial de Clubes. Desde su llegada a la Premier League, Arias solo había logrado anotar en compromisos amistosos de pretemporada, pero este sábado 3 de enero rompió el maleficio en una competencia oficial, consolidándose como una pieza clave en el esquema ofensivo de su equipo junto a su compatriota Yerson Mosquera, quien también fue titular en la victoria por 3-0.

El impulso vital de Jhon Arias en la lucha por la permanencia en la Premier League

Más allá del logro individual, el gol de Arias inyecta una dosis de optimismo en el vestuario de los Wolves. Con esta victoria, el club alcanza las 6 unidades en la tabla de posiciones.

Aunque el panorama sigue siendo desafiante y la distancia respecto a la zona de salvación es considerable, el rendimiento mostrado ante el West Ham invita a soñar con una remontada histórica en la segunda mitad de la temporada.