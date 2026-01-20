Linda Caicedo, siempre dice presente: nuevo golazo en el clásico frente a Atlético Madrid

El Real Madrid Femenino volvió a demostrar su crecimiento competitivo y su ambición por los títulos al imponerse con autoridad 3-1 sobre el Atlético de Madrid, resultado que le permitió asegurar su lugar en la final de la Supercopa de España, que se disputará este sábado en Castellón. En un duelo intenso y cargado de rivalidad, el conjunto blanco fue claramente superior desde el inicio y resolvió el partido en una primera mitad demoledora.

El equipo de la Casa Blanca salió decidido a imponer condiciones y lo logró con un arranque arrollador que dejó sin reacción al Atlético. La presión alta, la movilidad en ataque y la eficacia frente al arco rival marcaron la diferencia en un clásico que tuvo ritmo alto y momentos de gran calidad futbolística.

Linda Caicedo, talento colombiano que sigue brillando en Europa

Una vez más, Linda Caicedo fue protagonista y ratificó por qué es una de las jugadoras más desequilibrantes del fútbol femenino actual. La colombiana no solo aportó velocidad y desequilibrio por la banda, sino que también se hizo presente en el marcador con un auténtico golazo que terminó de encaminar la clasificación madridista.

Cuando el Real Madrid ya ganaba 2-0, alrededor del minuto 20, Caicedo recibió el balón fuera del área, se acomodó con decisión y sacó un potente remate que se coló junto al palo derecho de la guardameta rival. Un disparo impecable, imposible de atajar, que significó el 3-0 parcial y desató la celebración del público blanco. La anotación confirmó el gran momento de la colombiana, quien continúa dejando huella en cada torneo que disputa con el club más laureado del mundo.

Un primer tiempo contundente y una final en el horizonte

El dominio del Real Madrid quedó reflejado en el marcador desde muy temprano. Athenea del Castillo abrió la cuenta al minuto 5, seguida por Caroline Weir al 15’, antes de la brillante anotación de Linda Caicedo. Esa ventaja de tres goles en la primera parte terminó siendo decisiva, pese a que el Atlético logró descontar en el segundo tiempo gracias a un tanto de Luany, que solo sirvió para decorar el resultado.

Más allá del triunfo, la noche también fue especial para Misa Rodríguez, quien disputó su partido número 200 con la camiseta del Real Madrid, consolidándose como una referente del proyecto deportivo femenino del club.

Ahora, el conjunto blanco espera rival para la gran final, que saldrá del cruce entre Barcelona y Athletic Club, semifinal que se disputará este miércoles. Con confianza alta y figuras en gran nivel, el Real Madrid Femenino sueña con levantar un nuevo trofeo y seguir escribiendo su historia en el fútbol español.