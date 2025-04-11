El tremendo golazo del Tottenham que califican como el mejor del año en Champions

El fútbol europeo fue testigo este martes 4 de noviembre de una de esas jugadas que quedan grabadas en la memoria de los aficionados. El protagonista fue Micky van de Ven, defensor central neerlandés del Tottenham Hotspur, quien firmó un gol que ya muchos catalogan como uno de los mejores —si no el mejor— de la temporada 2025. Su espectacular acción individual no solo selló el triunfo 4-0 sobre el Copenhague en la UEFA Champions League, sino que dejó claro que la elegancia y el talento también pueden provenir desde la zaga.

Tottenham ganaba 2-0 y jugaba con un hombre menos, defendiendo con esfuerzo el resultado ante la presión del conjunto danés. Pero cuando el partido parecía inclinarse hacia el sufrimiento, Van de Ven protagonizó un momento de pura inspiración que cambió la historia del encuentro y desató la locura en el Tottenham Hotspur Stadium.

Una carrera inolvidable desde su propia área

Todo comenzó en un duelo aparentemente intrascendente en la defensa. El neerlandés recuperó el balón cerca de su propia área, esquivó a un primer rival con un movimiento elegante y, a partir de allí, inició una carrera que recordó a las grandes epopeyas del fútbol. En su recorrido, el defensor superó a tres adversarios más, combinando potencia, velocidad y control del balón de una manera que pocos esperarían de un jugador de su posición.

Van de Ven avanzó sin detenerse, recorriendo más de 70 metros de campo, mientras la defensa rival se desmoronaba ante su determinación. Al llegar al área contraria, definió con un potente zurdazo cruzado que dejó sin opciones al portero del Copenhague. El estadio explotó en aplausos ante una acción digna de los mejores momentos de la Champions League.

El gol que ya es candidato al premio Puskás

Las imágenes del tanto se viralizaron rápidamente en redes sociales y en los principales medios deportivos del mundo, que no dudaron en compararlo con goles legendarios como el de Diego Maradona ante Inglaterra en 1986 o el de Gareth Bale en sus días de esplendor.

Con este tanto, Micky van de Ven no solo selló la victoria del Tottenham, sino que demostró que el talento ofensivo también puede surgir desde la defensa. Su gol, una mezcla perfecta de potencia, técnica y valentía, ya es considerado uno de los momentos más impresionantes de la temporada 2025 y un serio candidato a ganar el próximo premio Puskás.