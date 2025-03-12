CANAL RCN
Gran Fondo Giro de Italia Ride Like a Pro 2026 se vivirá en Colombia: fecha, ruta y cómo inscribirse

Colombia será sede del Gran Fondo Giro de Italia Ride Like a Pro 2026: cómo inscribirse y exigente ruta.

Giro de Italia
Foto: giroditalia-ridelikeapro-colombia

diciembre 03 de 2025
11:22 a. m.
El gran fondo Giro de Italia RIDE LIKE A PRO llega a Colombia y se estrenará el próximo 1 de marzo del 2026 con un recorrido que ofrece las máximas garantías técnico deportivas a quienes quieran enfrentar el reto que significa competir superando los desafíos topográficos que ofrece la geografía cundinamarquesa.

Punto de partida del Gran Fondo Giro de Italia Ride Like a Pro 2026

El evento de la camiseta rosada se cumplirá por primera vez en Colombia y tiene como antecedentes anteriores haberse llevado a cabo en España, China, Brasil, Ecuador y Estados Unidos, siendo Colombia el sexto país del mundo en obtener la franquicia para realizarlo gracias a la gestión de la Cámara de Comercio Colombo-Italiana, en alianza con la Gobernación de Cundinamarca así como RCN RADIO Y TV.

El trazado del Gran Fondo Giro de Italia tiene como punto de salida y llegada el fabuloso paisaje de la Represa de Tominé , sede de la Empresa de Energía de Bogotá (vía Guatavita-Sesquilé), saliendo a la carretera central del norte para subir al Alto del Siga y más adelante tomar el desvío hacia Machetá y Guateque para regresar subiendo a Tibirita y proseguir hacia Macheta, El Sisga, Sesquilé y terminar en la Represa del Tominé para un total de 132 kilómetros que incluyen 5 Premios de Montaña y un tramo en ascenso con sectores de “ Sterrato”.

El trazado del Medio Fondo Giro De Italia tiene el mismo punto de salida y llegada viajando hasta 3 Kilómetros después de Machetá para emprender el regreso hacia Tominé y completando así 84 kilómetros.

Todo listo para el Gran Fondo Giro de Italia Ride Like a Pro 2026

El Gran Fondo Giro De Italia ofrece a los no menos de 5.000 participantes que se esperan, vías en perfecto estado con cierre total para seguridad de la caravana y permitirá disfrutar y descubrir impresionantes paisajes, nuevas experiencias, así como el desafío deportivo que implica cumplir su recorrido para participar en el sorteo de premios que ascienden a 100 millones de pesos.

Esta primera edición del Gran Fondo Giro de Italia, tiene como objetivo por parte de la organización reforzar los lazos de amistad que han unido al ciclismo de Italia y Colombia, motivo por el cual se rendirá homenaje a los ciclistas colombianos que han escrito una gran historia en el Giro de Italia por espacio de 50 años, desde Cochise Rodríguez y Rafael Niño hasta Nairo Quintana y Egan Bernal.

Un trazado desafiante, seguridad, garantías, paisaje, village, logística, cronometraje electrónico, Kit de participación, Feria, novedades, son los componentes de esta gran fiesta del ciclismo denominada Gran Fondo Giro De Italia Ride Like A Pro que se llevará a cabo el 1 de marzo del 2026 a la cual están invitados miles de practicantes del deporte insignia de Colombia.

El proceso de inscripciones quedó abierto desde este miércoles 3 de diciembre en la página oficial.

