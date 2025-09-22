CANAL RCN
Atención| Hay cambios drásticos en la Liga BetPlay: el presidente de la Dimayor ya lo confirmó

En un diálogo con Win Sports, Carlos Mario Zuluaga explicó qué pasará con la próxima Liga BetPlay.

Foto: Dimayor.

septiembre 22 de 2025
11:59 a. m.
Durante las últimas semanas, los equipos del Fútbol Profesional Colombiano se han reunido para hablar del sistema del campeonato. Sin embargo, por ahora, a pesar de que se han compartido varias propuestas relacionadas con la eliminación de los promedios y la disminución del número de equipos en la Liga BetPlay, no se ha votado.

Sin embargo, respecto al próximo campeonato, ya se tomaron decisiones contundentes y Carlos Mario Zuluaga, que es presidente de la Dimayor desde marzo de 2025, las confirmó.

Estas están ligadas a las fechas en las que se jugará a la Liga y al sistema que se utilizará en las finales. ¿Cuáles son los detalles? Descúbralo aquí en Noticias RCN.

Estas son las decisiones drásticas que se tomaron para la próxima Liga BetPlay

Carlos Mario Zuluaga estuvo presente en el estadio Deportivo Cali, por la coyuntura de la final femenina, y confirmó que en la próxima Liga BetPlay no tendrá cuadrangulares.

"Tendremos que estar empezando la Liga la segunda semana de enero e iríamos sin clásicos porque no cabe esa fecha", comenzó afirmando el presidente de la Dimayor en diálogo con Win Sports.

"También iríamos en el sistema de 'play-offs' o 'mata-mata', como le llamamos vulgarmente en Colombia, porque es el sistema que realmente se acomoda al tiempo que nos queda. Esto debido a que el 5 de junio debe haber un campeón del 2026 I", concluyó Carlos Mario Zuluaga.

¿Cuáles son los ocho primeros clasificados actualmente en la Liga BetPlay I 2025?

Tras la jornada 12, la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I 2025 tuvo cambios y los equipos que quedaron parcialmente en las ocho primeras posiciones son:

  1. Bucaramanga: 24 puntos (+11).
  2. Junior: 22 puntos (+8).
  3. Medellín: 21 puntos (+6).
  4. Fortaleza: 21 puntos (+5).
  5. Atlético Nacional: 20 puntos (+7).
  6. Tolima: 20 puntos (+5).
  7. Llaneros: 18 puntos (0).
  8. Deportivo Cali: 17 puntos (+1).

 

