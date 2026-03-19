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Así quedó el Grupo de América de Cali en la Copa Sudamericana

Este jueves se conocieron los rivales del América de Cali en la Copa Sudamericana tras el sorteo.

América de Cali
Foto: @AmericadeCali

Noticias RCN

marzo 19 de 2026
06:28 p. m.
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La jornada de este jueves 19 de marzo dejó uno de los momentos más esperados por los clubes del continente. La Conmebol realizó el sorteo de la Copa Sudamericana, definiendo el panorama para los equipos participantes. En ese contexto, América de Cali ya conoce el camino que deberá recorrer en un certamen que despierta ilusión en su afición de cara a la temporada 2026.

El conjunto escarlata asume este reto internacional con optimismo, respaldado por su tradición y el deseo de volver a figurar en el plano continental. La Sudamericana aparece como una vitrina ideal para demostrar su crecimiento y competir ante rivales de distintas ligas, en una competencia que exige regularidad y carácter desde la fase inicial.

Grupo A: Grupo América en Copa Sudamericana

  • América de Cali
  • Tigre de Argentina
  • Macará de Ecuador
  • Alianza Atlético
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Un equipo con ambición y liderazgo renovado

El proceso deportivo del América ha tomado forma bajo la dirección de David González, quien ha logrado estructurar un equipo competitivo y con identidad. La propuesta del técnico ha permitido ver a un grupo ordenado, con variantes tácticas y una mentalidad que apunta a pelear en todos los frentes.

El hecho de haber sido ubicado en el bombo 1 del sorteo no es un dato menor. Esta condición lo posiciona como uno de los equipos a seguir dentro del torneo, pero también implica asumir un rol protagónico desde el inicio. La exigencia será alta, y cada presentación representará una prueba para confirmar su estatus dentro de la competencia.

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Un objetivo claro: llegar a Barranquilla

Más allá del arranque del torneo, la meta del América de Cali está trazada: avanzar paso a paso hasta instalarse en la gran final. El incentivo es aún mayor considerando que el partido decisivo se disputará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, un escenario icónico del fútbol colombiano.

La posibilidad de definir el título en territorio nacional le añade un componente especial al desafío. Para la hinchada escarlata, sería la oportunidad de acompañar masivamente al equipo en un momento histórico y soñar con un título internacional.

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Con el fixture definido y la expectativa en aumento, América inicia su participación en la Copa Sudamericana con la convicción de ser protagonista. El camino será exigente, pero el contexto invita a pensar en una campaña que pueda marcar un antes y un después en su historia reciente a nivel internacional.

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