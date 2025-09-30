CANAL RCN
Así quedó el grupo de Colombia en el Mundial sub-20 tras su victoria

Colombia comparte grupo con Arabia Saudita, Noruega y Nigeria. Vea cómo avanza el Mundial sub-20.

Emilio
Foto: FCF

septiembre 30 de 2025
09:57 a. m.
La selección Colombia Sub-20 comenzó con paso firme su participación en el Mundial de la categoría al derrotar 1-0 a Arabia Saudita en su estreno. El equipo dirigido por César Torres mostró orden y carácter en un partido cerrado, donde la diferencia la marcó Óscar Perea, autor del único tanto de la tarde, que permitió a la ‘Tricolor’ asegurar sus primeros tres puntos en el certamen.

Con esta victoria, Colombia se posiciona entre los líderes del Grupo F y alimenta la ilusión de avanzar a la siguiente fase. El conjunto nacional tuvo momentos de control del balón y supo aprovechar una de las pocas opciones claras que se generaron, demostrando que la efectividad es clave en torneos cortos como este.

Un inicio positivo en el Grupo F

El triunfo colombiano le permitió al seleccionado ubicarse en la parte alta de la tabla de posiciones con tres unidades y un gol a favor. Noruega, que venció también por 1-0 a Nigeria, comparte los mismos números con la Tricolor y se ubica como colíder de la zona.

Arabia Saudita, tras la derrota, ocupa el tercer lugar sin puntos y con una diferencia de gol de menos uno, la misma situación que vive Nigeria, aunque el conjunto africano aparece en la cuarta posición. Estos resultados reflejan un grupo altamente competitivo en el que cada detalle puede resultar decisivo para la clasificación.

Próxima jornada: duelo de ganadores

La segunda fecha del Grupo F promete emociones fuertes, ya que Colombia se enfrentará a Noruega en un duelo directo entre ganadores de la primera jornada. Este choque podría empezar a perfilar al primer clasificado a octavos de final, en un contexto donde el margen de error es mínimo.

Por otro lado, Arabia Saudita y Nigeria se medirán con la necesidad de sumar para no quedar rezagados en la tabla. Ambas selecciones intentarán recomponer su camino después de las derrotas iniciales y mantener vivas sus aspiraciones de avanzar en el campeonato.

Colombia, por su parte, buscará confirmar lo mostrado en su debut y dar un paso firme hacia la siguiente ronda, confiando en el talento de sus jóvenes figuras y en el trabajo colectivo que los ha caracterizado.

Grupo F

  • Colombia - 3 puntos
  • Noruega - 3 puntos
  • Arabia Saudita - 0 puntos
  • Nigeria - 0 puntos
