Cárdenas expresó su dolor por eliminación, pero aseguró que seguirá en Colombia sub-20

La horrible noche llegó. Segunda derrota en la segunda salida para la Selección Colombia en el Preolímpico sub-23 y quedó sin ninguna posibilidad de clasificar al los Juegos Olímpicos de París 2024.

La 'tricolor' perdió 3-0 en el debut contra Ecuador y 2-0 frente a Brasil este viernes en la segunda fecha del grupo A. Aunque le quedan dos partidos por delante, ya no tiene ninguna chance de avanzar al cuadrangular final para pelear por los dos cupos a las justas olímpicas.

Lo que más desazón genera es la pobre imagen que dejó el equipo en cancha. Y es que si no hubiera material, bueno, pero Héctor Cárdenas tenía a su disposición una gran generación de jugadores jóvenes con trayecto en el fútbol nacional e internacional, por lo que es inexplicable que el DT no le haya sacado el mayor provecho posible a todo este enorme talento.

En rueda de prensa después de la derrota, el entrenador fue autocrítico y pidió perdón por la derrota, pero resaltó que ha recibido el respaldo de los jugadores y aseguró que su proceso seguirá adelante en las selecciones Colombia juveniles.

"Yo creo que lo primero es agradecer como siempre el respaldo y acompañamiento que le brindan a estos jugadores. Lo otro es el dolor de patria de saber que hoy cerramos nuestras aspiraciones a un objetivo que teníamos que era la clasificación a la siguiente fase. Agradecimiento porque creen en este proceso, no se consolida solamente sino verlos a todos ellos y estar dentro de esas convocatorias. Hay que seguir, pedimos excusas por la eliminación en esta fecha, pero los jugadores compitieron", apuntó.

Cárdenas afirmó que Colombia plasmó sobre la cancha todo el trabajo que entrenaron durante la semana, pero que el principal defecto fue la definición y que por fallar acciones determinantes se consumó la derrota. Además, precisó que los goles de Brasil llegaron por errores propios que sí fueron bien aprovechados acertando de frente al arco.

"Creo que el dolor es grande porque se generan situaciones, el equipo tiene una propuesta basado en las características del rival, no fuimos capaces de finalizar, está la eficacia del equipo rival, de destacar eso, siempre es un equipo práctico y con eso ganaron el partido. No señalaré o cuestionaré a ninguno, los que están generaron las situaciones que queríamos y hay que levantar cabeza. Pensar en los juegos que quedan porque debemos terminar con honor", dijo.

"Convertir nos faltó, el equipo como bien hace referencia tenía situaciones claras de gol, no fuimos capaces de concretarlas, esa eficacia y dar esa puntada que podía permitir tener un respiro e igualar el marcador al inicio del juego", añadió.

Ante las críticas y cuestionamientos por su continuidad al frente de la Selección Colombia sub-20, Héctor Cárdenas aseguró que no su proceso no está en duda y que ahora está a la espera de regresar al país para continuar preparando lo que viene en adelante.

"Para nosotros es negativo el balance quedar por fuera de la competición, pero este equipo competirá hasta lo último, defenderemos la camiseta nuestro país, para regresar a Colombia y continuar el trabajo", soltó.

Por último, a pesar del dolor de la eliminación, Colombia tiene dos partidos más por delante en el Preolímpico sub-23 y Héctor Cárdenas declaró que hay que dejar la tristeza atrás para mejorar la imagen del equipo con victorias.

"Mucho no hay por hablar, no es nada positivo, no logramos el objetivo y luego de eso creo que hay muchas cosas por mejorar, pero ahora lo que nos ocupa y la responsabilidad acá es de terminar, cerrar bien la competencia, con dignidad, con altura, las posibilidades las van a tener", concluyó.

