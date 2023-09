¿Celébralo, curramba? Hijos de Shakira sorprendieron a los aficionados del Junior

Los hinchas del Junior de Barranquilla respondieron al gran trabajo que venía haciendo el equipo y llenaron las graderías del Metropolitano en el juego contra Nacional, haciendo que los dirigidos por Arturo Reyes se volviera a sentir respaldado por sus aficionados, quienes al parecer se olvidaron del mal rato que vivieron con Bolillo Gómez.

Entre los 37.000 aficionados que asistieron para ver el compromiso entre barranquilleros y antioqueños se destacaron dos, los cuales se quedaron la atención de todos los lentes de los fotógrafos y de varios aficionados que se encontraban en la tribuna occidental y quienes fueron los encargados de revelar las fotografías en las redes sociales.

Según se pudo conocer por medio de las apps, Milán, hijo de Shakira y Gerard Piqué, estuvo presente en el juego en el que el Junior de Barranquilla y Atlético Nacional igualaron a un gol. Lo más sorprendente para los aficionados, es que el pequeño español tenía puesta la camiseta del equipo tiburón y vivió el compromiso como un aficionado más.

En las imágenes dadas a conocer por medio de la cuenta de X (antiguamente llamada Twitter) se puede ver al hijo del exjugador del Barcelona en la tribuna occidental del Metropolitano. Además, aseguran que Sasha y Shakira también estuvieron presente en el partido, sin embargo, no aparecen en las imágenes publicadas en las redes sociales.

Vale mencionar que la intérprete de ‘Te felicito’ y ‘TQM’ se encuentra en la ciudad de Barranquilla desde el viernes 15 de septiembre y ha aprovechado su estadía en territorio nacional para realizar diferentes actividades promocionales, entre ellas la apertura de un centro educativo de su fundación ‘Pies descalzos’.

Puede leer: Profesora de infancia de Shakira revela cómo era la artista cuando era niña

¿Shakira hará concierto en Barranquilla?

Luego de todo el protagonismo que tenido la artista por sus exitosos lanzamientos como Acróstico, Te Felicito y TQG, los periodistas presentes En la apertura del colegio, le cuestionaron cómo iba su carrera musical y cuándo lanzará su siguiente proyecto.

“Todavía no sé cuándo va a salir el disco. Todavía sigo agregando canciones, sigo tratando. Hay otra (canción) en la que estuve trabajando hace unas dos semanas en Los Ángeles, así que el proyecto sigue creciendo y es como La Sagrada Familia, no acaba de crecer. Pero tengo unas ganas de compartir el resto de la música que me ha inspirado este año y estoy muy feliz con la última canción que viene ahora el 20 de septiembre. Ahí les di un pequeño adelanto, pero hay que escuchar el resto”, señaló.

Luego de esto, también le preguntaron si haría una nueva gira y si en ella estaría incluida su ciudad natal, a lo que la cantante respondió acertando con la cabeza que sí.