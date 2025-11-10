CANAL RCN
Deportes

El himno de Colombia erizó la piel en el estadio de Texas ante México previo al Mundial: lágrimas y fervor

Así retumbó la emoción del himno de Colombia bajo el cielo del AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Himno de Colombia vs. México en Texas amistoso Mundial 2026
Foto: AFP

Noticias RCN

octubre 11 de 2025
08:06 p. m.
El fervor amarillo, azul y rojo inundó el AT&T Stadium de Arlington, Texas. En el preámbulo del amistoso de fogueo contra México, el himno nacional colombiano resonó con una intensidad que erizó la piel, cantado por miles de compatriotas que llenaron el recinto deportivo.

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia vs. México amistoso FIFA: siga las emociones del duelo aquí

Este duelo contra uno de los anfitriones es la prueba de fuego que marca el inicio formal de la preparación para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Colombia vs. México: duelo amistoso en Texas previo al Mundial 2026

La Tricolor, que selló su clasificación a la Copa del Mundo en la tercera posición de la Eliminatoria Sudamericana tras sacudirse de una racha irregular de resultados, busca en esta Fecha FIFA ajustar detalles y consolidar la base del equipo.

¡Neyser goleador! Colombia derrotó 3-2 a España por el Mundial Sub-20: rumbo a la semifinal

El técnico Néstor Lorenzo pone a prueba una mezcla de experiencia y novedades, con un once inicial que incluye a referentes como David Ospina y James Rodríguez, junto a figuras clave en el ataque como Luis Díaz y Luis Suárez.

Lorenzo mueve las piezas para enfrentar a México en amistoso en Texas

Para este primer examen ante el combinado azteca, la alineación titular muestra los primeros experimentos tácticos de Lorenzo. La principal novedad recae en Kevin Serna, el extremo de buen presente en Fluminense, quien está listo para debutar y ganarse un lugar definitivo en el once.

Además, el técnico llamó a futbolistas importantes que regresan a la disciplina como Juan Camilo 'Cucho' Hernández, Álvaro Montero y Rafael Santos Borré. Estas incorporaciones buscan darle profundidad y variantes al esquema de cara a la preparación para el Mundial 2026.

James Rodríguez generó risas con su reacción ante curiosa pregunta de un fan

El duelo de esta noche, pautado para las 8:00 p.m. hora local, no solo es relevante por el rival, sino por el escenario: el equipo nacional se foguea precisamente en uno de los países sede del magno evento, lo que añade un valor estratégico fundamental.

