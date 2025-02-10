La decisión de Rodrigo Holgado, delantero de América de Cali, tras suspensión de la FIFA

En las últimas fechas FIFA, América de Cali tuvo una baja inesperada con el delantero Rodrigo Holgado, quien nació en Buenos Aires en Argentina, pero fue convocado para representar internacionalmente a Malasia, al parecer, gracias a la nacionalidad de su abuela.

RELACIONADO América de Cali tomó primera decisión con Rodrigo Holgado tras suspensión de la Fifa

Sin embargo, la FIFA tomó la decisión de sancionar a la federación de ese país, a Holgado y seis jugadores más, pues el máximo ente del fútbol internacional señaló que habrían presentado documentación alterada para oficializar sus convocatorias.

Rodrigo Holgado viajó a Malasia para resolver su situación

Holgado, quien no podrá actuar con América de Cali durante un año, teniendo contrato hasta diciembre de 2026, tomó la decisión de viajar hasta Malasia para adelantar las gestiones correspondientes a su apelación, así como la de los otros jugadores suspendidos.

Recordando que la notificación de la FIFA fue el 26 de septiembre, Holgado tiene hasta este 6 de octubre para apelar la decisión. Junto a su representante buscarán demostrar que no hubo irregularidades en su convocatoria reciente.

América de Cali y la licencia no remunerada a Rodrigo Holgado

En América de Cali emitieron un comunicado oficial en donde manifestaron que el equipo jurídico de la institución está al tanto de lo ocurrido y que están a la espera de la apelación del jugador y la federación malaya para tomar una decisión al respecto.

RELACIONADO Revelan fecha en la que Colombia jugaría por primera vez frente a la Portugal de CR7

Por otro lado, se reveló que a pesar del contrato vigente, el jugador viaja a Malasia bajo una licencia no remunerada, pues no recibe salario otros ingresos durante el periodo de la sanción, puesto que no puede prestar servicios relacionados al fútbol.