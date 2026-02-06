Wendy Sepúlveda advirtió que su expareja la podía matar y cuatro meses después la quemó viva

Wendy Sepúlveda, de 24 años, murió tras seis días de agonía en el pabellón de quemados del Hospital San Vicente Fundación en Medellín, luego de que su expareja y padre de su hijo de cinco años le rociara gasolina y le prendiera fuego.

Luz Nelly Narváez, madre de la víctima, denunció públicamente que desde enero acudieron a las autoridades para reportar maltratos y amenazas que su hija recibía de su expareja, pero asegura que "no fueron escuchadas".

El agresor habría salido recientemente de la cárcel y en repetidas ocasiones amenazó con quemar viva a Wendy, advertencias que llegaron a oídos de las autoridades sin generar una respuesta efectiva de protección.

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Madre reveló detalles del sufrimiento de la víctima de feminicidio

El ataque ocurrió hace una semana días en Neiva, cuando el hombre roció con gasolina a la joven madre y le prendió fuego.

Wendy fue trasladada de emergencia desde la capital del Huila hasta Medellín debido a la gravedad de las quemaduras que cubrían su cuerpo. A pesar de los esfuerzos médicos en el centro especializado, las lesiones fueron fatales y perdió la vida en las últimas horas.

El presunto feminicida fue capturado y en las últimas horas se legalizó su captura. Durante la audiencia, el hombre se quedó dormido, una actitud que generó mayor indignación entre quienes siguen el caso. Ahora espera que se le formule acusación por feminicidio agravado, delito que en Colombia puede alcanzar penas de hasta 50 años de prisión.

Familia de Wendy Sepúlveda pide ayuda para trasladar el cuerpo

Mientras la familia llora la pérdida, enfrentan una nueva dificultad: necesitan $3.300.000 pesos para trasladar el cuerpo de Wendy desde Medellín hasta Neiva, donde será sepultada.

Vecinos y residentes de la comunidad han iniciado una recolección de fondos para ayudar a la familia a darle el último adiós a la joven.

En Neiva, familiares y amigos se reunieron en una velatón para rendir homenaje a Wendy Sepúlveda. Expresaron su rabia e indignación por un crimen que consideran podría haberse evitado si las autoridades hubieran actuado ante las denuncias previas.