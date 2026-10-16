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Licencia de conducción en Colombia podría tener fuerte aumento: esta es la razón

Sacar la licencia de conducción en Colombia podría costar hasta un 19 % más por exigencia de la DIAN. Estos serían los precios de los cursos para carro y moto.

¿Por qué las licencias de conducción serán más caras en Colombia? Nuevo proceso para expedirlas
Foto: archivo Noticias RCN.

Noticias RCN

octubre 16 de 2026
11:00 a. m.
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Sacar la licencia de conducción en Colombia podría representar un gasto mayor para quienes desean manejar carro o moto.

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En las últimas horas se conoció que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) está solicitando a los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) declarar y pagar el IVA del 19 % por los cursos que ofrecen, según Caracol Radio.

La situación ha generado preocupación entre los propietarios de estas academias, quienes advierten que la obligación tributaria podría trasladarse al precio que pagan los estudiantes.

¿Por qué podrían subir los cursos para sacar la licencia de conducción?

Aunque la exigencia ha generado controversia recientemente, no se trata de un impuesto nuevo.

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La DIAN ya había establecido su posición mediante un concepto de 2021, reiterado en noviembre de 2025, en el que explicó que los servicios ofrecidos por estas academias están sujetos al IVA.

Según la entidad, los Centros de Enseñanza Automovilística no cumplen las condiciones para acceder a la exclusión tributaria que beneficia a determinados servicios educativos.

Sin embargo, representantes del sector aseguran que también estarían recibiendo solicitudes de pagos retroactivos desde 2021, acompañados de posibles sanciones e intereses.

¿Cuánto costaría sacar la licencia de conducción en Colombia con el IVA?

Actualmente, los cursos de conducción para motocicletas tienen precios aproximados entre $600.000 y $900.000, mientras que los de vehículos particulares oscilan entre $1.000.000 y $1.200.000.

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Si las academias trasladan completamente el IVA a los estudiantes, los valores podrían cambiar así:

  • Curso de moto: de $700.000 a $833.000.
  • Curso de carro: de $1.100.000 a $1.309.000.

Por ahora, el incremento generalizado no está confirmado, aunque las academias advierten que los ajustes podrían aplicarse progresivamente.

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