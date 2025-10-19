CANAL RCN
Deportes

Video | Hinchas del Deportivo Cali habrían agredido a jugadores tras derrota ante América

Circula un video donde hinchas del Deportivo Cali habrían agredido a jugadores suplentes y aficionados tras perder el clásico ante América.

Barra Deportivo Cali
Foto: Deportivo Cali

Noticias RCN

octubre 19 de 2025
02:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El panorama del Deportivo Cali empeora. A la crisis deportiva que atraviesa el club se suma una grave situación de violencia que se vivió luego del clásico vallecaucano.

América ganó el clásico vallecaucano en la casa del Deportivo Cali y quedó cerca de los ocho
RELACIONADO

América ganó el clásico vallecaucano en la casa del Deportivo Cali y quedó cerca de los ocho

En redes sociales circulan varios videos que muestran a hinchas del equipo azucarero agrediendo tanto a presuntos seguidores del América de Cali camuflados en la tribuna como a jugadores suplentes del propio conjunto verdiblanco.

El hecho se habría presentado tras el pitazo final del partido, disputado en Palmaseca por la fecha 16 de la Liga BetPlay II 2025, en el que América ganó 0-2 y dejó al Cali lejos del grupo de los ocho.

La tensión se desbordó cuando un grupo de aficionados enfurecidos irrumpió en la zona donde se encontraban los suplentes.

Videos muestran la agresión en la zona de suplentes

El portal NotiCali difundió un video que evidencia el momento exacto del altercado y denuncia que “Hinchas del Deportivo Cali desatan su furia y agreden brutalmente a jugadores suplentes del propio equipo. Lo que debía ser un encuentro deportivo terminó en un escándalo de violencia, insultos y golpes que dejó en shock a los testigos”, reportó el medio en su cuenta de X (antes Twitter).

Cali perdió la final de Copa Libertadores Femenina ante Corinthians: así fueron los penaltis
RELACIONADO

Cali perdió la final de Copa Libertadores Femenina ante Corinthians: así fueron los penaltis

La situación fue controlada por miembros de seguridad y la Policía Nacional, evitando que el incidente pasara a mayores.

Sin pronunciamiento oficial del Deportivo Cali

Hasta el momento, el Deportivo Cali no ha emitido ningún comunicado sobre lo sucedido ni se han reportado jugadores heridos.

En sus redes sociales, el equipo solo publicó mensajes relacionados con el desarrollo del clásico.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Liga BetPlay

Dayro Moreno queda fuera de la convocatoria del Once Caldas y desata la polémica en Manizales

River Plate

Juanfer perdió la cabeza: así reaccionó cuando Gallardo lo sacó del Talleres vs. River Plate

América de Cali

América ganó el clásico vallecaucano en la casa del Deportivo Cali y quedó cerca de los ocho

Otras Noticias

Gustavo Petro

¿Qué más le dijo Trump a Petro?: No solo lo llamó "líder del narcotráfico"

En sus explosivas acusaciones, Trump aseguró que los subsidios que le entregaba a Colombia eran una estafa para su país.

Narcotráfico

¿Quién era el colombiano que murió en ataque de EE. UU. a lancha que presuntamente transportaba drogas?

El nombre de esta persona está relacionado con un crimen ocurrido hace varios años. Le contamos de qué se trata.

Yina Calderón

Yina Calderón rompió el silencio y reveló por qué abandonó el combate contra Andrea Valdiri

Turismo

¿Cuántos festivos habrá en 2026? Así queda el calendario tras importante cambio

Cuidado personal

¿Cómo saber si su suegra es tóxica? Factores para identificarla, según la psicología