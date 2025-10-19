Video | Hinchas del Deportivo Cali habrían agredido a jugadores tras derrota ante América

El panorama del Deportivo Cali empeora. A la crisis deportiva que atraviesa el club se suma una grave situación de violencia que se vivió luego del clásico vallecaucano.

En redes sociales circulan varios videos que muestran a hinchas del equipo azucarero agrediendo tanto a presuntos seguidores del América de Cali camuflados en la tribuna como a jugadores suplentes del propio conjunto verdiblanco.

El hecho se habría presentado tras el pitazo final del partido, disputado en Palmaseca por la fecha 16 de la Liga BetPlay II 2025, en el que América ganó 0-2 y dejó al Cali lejos del grupo de los ocho.

La tensión se desbordó cuando un grupo de aficionados enfurecidos irrumpió en la zona donde se encontraban los suplentes.

Videos muestran la agresión en la zona de suplentes

El portal NotiCali difundió un video que evidencia el momento exacto del altercado y denuncia que “Hinchas del Deportivo Cali desatan su furia y agreden brutalmente a jugadores suplentes del propio equipo. Lo que debía ser un encuentro deportivo terminó en un escándalo de violencia, insultos y golpes que dejó en shock a los testigos”, reportó el medio en su cuenta de X (antes Twitter).

La situación fue controlada por miembros de seguridad y la Policía Nacional, evitando que el incidente pasara a mayores.

Sin pronunciamiento oficial del Deportivo Cali

Hasta el momento, el Deportivo Cali no ha emitido ningún comunicado sobre lo sucedido ni se han reportado jugadores heridos.

En sus redes sociales, el equipo solo publicó mensajes relacionados con el desarrollo del clásico.