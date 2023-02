Roldán se cansó de los insultos en las redes sociales: "dejen de madrearme"

Las palabras y acciones de Wilmar Roldán en el juego entre del Deportes Tolima y Millonarios ha generado varias reacciones de los aficionados del balompié nacional, quienes a través de las redes sociales han mostrado su inconformismo por las palabras del juez central tras lo sucedido en el juego entre ´pijaos’ y ‘embajadores’.

Lastimosamente, una persona que no tuvo nada que ver en las decisiones del árbitro ha sido el más afectado, pues en medio de la furia de los aficionados ha recibido varios mensajes ofensivos en su cuenta de Twitter, y todo por tener el mismo apellido del reconocido juez y tener un parecido en su nombre.

Por medio de su cuenta personal, Wilmer Roldán mandó un mensaje de desahogó por los mensajes recibidos, afirmando que no es Wilmar y que no tiene ningún acercamiento con el fútbol profesional colombiano, motivo por el cual pide a todos los hinchas que no lo sigan confundiendo con el juez mundialista.

“Lamento mucho lo que sucedió ayer entre Millonarios y Tolima, pero les agradezco que dejen de madrearme y confundirme con WilmAr Roldán. Yo NO soy árbitro de fútbol ni he expulsado a nadie”, aseguró el usuario de la red social.

Lamento mucho lo que sucedió ayer entre millonarios y tolima pero les agradezco que dejen de madrearme y confundirme con WilmAr Roldán. Yo NO soy árbitro de fútbol ni he expulsado a nadie. — Wilmer Roldan (@WilmerRoldan79) February 13, 2023

Aunque parezca chiste, el colombiano se cansó de las diferentes notificaciones que ha recibido en su cuenta, razón por la cual exigió respeto con él y su familia, teniendo en cuenta los mensajes ofensivos sobre la polémica actuación del juez central en el juego del fútbol colombiano entre Tolima y Millonarios.

Polémicas palabras de Wilmar Roldán

Luego de la agresión del hincha del Deportes Tolima contra Daniel Cataño, jugador de Millonarios, se dieron a conocer las declaraciones de Wilmar Roldán, árbitro a cargo del juego y el cual dio unas polémicas declaraciones que le han dado la vuelta al mundo del fútbol profesional colombiano.

En medio de la transmisión del partido, Roldán explicó las razones por las que el juego se podía desarrollar sin ningún problema, afirmando que el aficionado no ingresó al terreno de juego con un arma corto punzante.

“Yo sé que no es un momento tranquilo, pero debemos tomar una decisión tranquila. Hay, no sé, 20.000 o 25.000 hinchas. Solamente uno entró. Ya por eso pregunté y revisamos las imágenes de cómo entró él. No entró con un arma corto punzante ni nada de eso… Está el coronel acá, que es el jefe de seguridad del estadio, si él se compromete a que este partido se puede realizar bajo la vida y la seguridad, lo hacemos”, finalizó Roldán tras lo acontecido en Ibagué.

