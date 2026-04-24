“Está siendo muy irrespetuoso”: Rodallega estalla contra DT del Pasto en rueda de prensa

El triunfo de Independiente Santa Fe ante Deportivo Pasto no solo dejó tres puntos valiosos en la tabla, sino también una fuerte polémica en rueda de prensa. El delantero Hugo Rodallega no se guardó nada y lanzó duras críticas contra el técnico rival, Jonathan Risueño.

El equipo ‘cardenal’ logró una importante victoria 1-2 como visitante, resultado que lo deja séptimo con 26 puntos y dentro del grupo de los ocho. Sin embargo, lo deportivo pasó a un segundo plano tras las declaraciones del experimentado atacante.

Rodallega arremete contra Risueño

Durante la rueda de prensa, Rodallega pidió respeto de manera directa hacia el entrenador del conjunto nariñense, visiblemente molesto por lo ocurrido durante el compromiso.

“Con el respeto tuyo y de todos los presentes, sí quisiera decir algo… invitarlo a que respete, invitarlo a que disfrute del fútbol colombiano, que aporte… pero que le baje un poco a su intensidad, porque está siendo muy irrespetuoso”, afirmó.

El delantero también reveló lo que, según él, se vivió dentro del terreno de juego. “Cuando alguien de nosotros se acercaba a donde él estaba, nos faltaba al respeto, diciendo que nosotros éramos muy malos, que no jugábamos a nada”, señaló.

Además, hizo énfasis en su experiencia internacional: “Yo jugué durante 18 años fuera de Colombia… uno como extranjero tiene que respetar al anfitrión… en este caso los anfitriones somos nosotros. Usted es el visitante”.

La respuesta del técnico del Pasto, Jonathan Risueño

Por su parte, Risueño no tardó en reaccionar y le restó importancia a la polémica, defendiendo su postura sobre lo ocurrido en el partido.

“No he escuchado lo que dice Hugo (Rodallega), pero a mí me sorprende que un jugador con la experiencia de él no haya entendido aún que las cosas que pasan en el campo se quedan en el campo”, expresó.

El entrenador español también destacó la trayectoria del delantero, aunque mantuvo su posición: “Lo respeto como jugador (a Rodallega), su carrera es muy buena, pero repito: las cosas que pasan en el campo, quedan en el campo”.

Incluso fue más allá y señaló a los jugadores de Santa Fe: “Lo único que ha pasado es que, en una jugada, los que han irrespetado son ellos… les dije que les dejen el balón, que a ellos con balón les falta fútbol”.