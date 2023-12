El brasileño Hulk confirmó que espera un hijo con la sobrina de su exesposa

El futbolista brasileño Givanildo Vieira de Souza, más conocido futbolísticamente como Hulk, ha vuelto a dar de qué hablar en los últimos días luego de confirmar que será papá por quinta oportunidad, esta vez con la sobrina de su exesposa y madre de tres de sus hijos.

Hace algunos años el brasileño hizo oficial su separación de Iran Angelo de Souza, mujer con la que tuvo tres hijos (Ian, Tiago y Alice) y poco tiempo después anunció su relación con Camila Angelo, quien era la sobrina ‘favorita’ de su exesposa y con quien se casó en 2020 después de algunos meses de noviazgo.

Pues a raíz del escándalo que se generó en Brasil por su relación con la sobrina de su exesposa, cientos de personas continúan hablando de ello y en los últimos días nuevamente se desató la polémica debido a que Hulk hizo oficial que será papá por segunda vez con Camila Angelo.

Hulk será papá por quinta vez

Fue mediante sus redes sociales que el reconocido futbolista anunció a sus seguidores el segundo embarazado de su actual pareja, la sobrina de su exesposa.

“Sólo paso a agradecerles por los innumerables mensajes que he estado recibiendo respecto al tema del embarazo de mi esposa. Otro hijo más, otra bendición que Dios me dio. Estoy muy agradecido con Dios. No fue una novedad para mi familia, para las personas más cercanas a mí”, expresó Hulk en un video.

El jugador brasileño también reveló cuál fue la reacción de sus hijos mayores, quienes hacen parte de su anterior matrimonio, y aseguró que todo fue felicidad cuando decidió contarles.

“Mis hijos no lo sabían nada hasta entonces. Acepté hablar con ellos sólo a partir del día 16, cuando los llevé a para pasar las vacaciones conmigo. Cuando llegaron a casa, me reuní con ellos y les conté la noticia. Ellos estaban muy felices”, agregó Hulk, quien en abril de 2023 tuvo a su cuarta hija, la primera de su matrimonio con Camila Angelo.

Su relación sigue siendo centro de las opiniones en los medios de entretenimiento de Brasil, pues debido a que decidió enamorarse de la sobrina de su exesposa, muchas personas juzgan su actuar, entre ellas Iran Angelo, quien no aguantó las críticas que cayeron después de que el jugador la abandonara por su familiar: “Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí”, fueron las palabras de Iran, la ex esposa de Hulk, al enterarse de la relación entre él y su sobrina.

