¡Bomba! Iago Falque ya le habría comunicado a América de Cali si continúa o no en el club

En América de Cali viven días álgidos desde hace unas semanas. Por un lado, no deja de preocupar el inestable arranque de temporada de la mano de Lucas González, cuya renuncia es pedida con fuerza por parte de la hinchada, pero los jugadores lo respaldan y ese es el voto que más cuenta para revertir esta situación.

A pesar de la decisión de los directivos de dar por terminado el ciclo del DT bogotano tras apenas cinco partidos, el plantel no se deja marear por el ambiente en contra por parte de la afición y le da confianza a un proceso que tienen cosas innovadoras y diferentes que los técnicos de siempre.

Si bien la situación deportiva es lo que más preocupa a la directiva, hay otra con un jugador que también se roba toda la atención. Hace más de una semana, el viernes 18 de agosto, la camioneta de Iago Falque fue baleada a la salida de la sede deportiva del club, en Cascajal.

Por fortuna, el volante español no iba a bordo del vehículo, solo su conductor, quien no resultó herido. De acuerdo a las investigaciones preliminares, los impactos se dieron en medio de un robo en la zona y de disparos entre delincuentes, y no por un atentado hacia el futbolista.

Iago Falque se recupera de una lesión de rodilla, y tras el susto que provocó esta situación, dejó el país para reunirse con su familia y decidir su futuro, pues su contrato vence en diciembre y por lo acontecido, se especuló con que podría terminar su vínculo de una vez.

Iago Falque no regresaría a América de Cali

Aunque el jugador continúa de viaje en Estados Unidos con permiso de América de Cali y todavía no se ha tomado una decisión final, parece que muy pronto la habría. De acuerdo a John Hernández, periodista de Win Sports, Falque está en diálogos constantes con el cuadro 'escarlata' para rescindir su contrato, pues su familia teme por su seguridad y le habrían manifestado no querer seguir viviendo en Colombia.

"Falque está en conversaciones con los dirigentes. Por parte de la familia, no regresarían. Hay un temor grandísimo, la seguridad va por delante de todo. El jugador está en Estados Unidos, cuando son decisiones sentimentales pueden cambiar de un día para otro, pero hasta el momento Falque no regresaría", reveló.

Aunque aún no se ha tomado la decisión de manera definitiva, hasta el momento, es lo más probable que ocurra y todo podría quedar definido en el transcurso de la semana.

"Está en conversaciones con América y creo que las próximas horas van a ser totalmente decisivas", añadió John Hernández.