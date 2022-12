¡Está el primero! Independiente Medellín clasificó a la final de liga

Se esperaba que la última fecha del grupo B de los cuadrangulares de la Liga BetPlay tuviera un trámite frenético como ocurrió en las dos anteriores jornadas, en las que Águilas Doradas perdió el primer lugar y dejó en vilo su clasificación a la gran final.

Hasta hace dos partidos, el conjunto de Rionegro estaba a una victoria de asegurar su presencia en la fase decisiva por el título, pero fue derrotado en los dos compromisos siguientes y así perdió el liderato del grupo a manos de Independiente Medellín.

El 'poderoso' dependía de sí mismo en esta jornada para clasificar a la final. Una victoria era suficiente para no sufrir con lo que ocurría en Cali entre América y Águilas. No obstante, un partido también le venía en bien en caso de que los antioqueños no ganaran en su visita al Pascual Guerrero.

Esto último ocurrió. Hubo empate 1-1 en la 'sucursal del cielo' y el 0-0 en pasto le bastó a Medellín para conseguir su tiquete a la final. Ahora espera rival entre Millonarios, Santa Fe y Deportivo Pereira.